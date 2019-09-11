محمد عبو: حديث الزبيدي عن تحريك دبابات اخطر من الارهاب ولو كنت مكان الشاهد اقيله

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- قال المرشح الرئاسي محمد عبو في حوار على قناة قرطاج+ ان تصريحات المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي كان يجب ان يقال من منصبه كوزير الدفاع على خلفية حديثه عن تحريك دبابات امام البرلمان.وأضاف محمد عبو "لو كان الامر بيدي كرئيس حكومة أقيل الزبيدي وامنعه من دخول مكتبه في وزارة الدفاع مضيفا " هذا الامر لم يقم به الشاهد البطل.وتابع محمد عبو "تصريحات عبد الكريم الزبيدي اخطر من الارهاب واستغرب من الطبقة السياسية ومن الاعلام تجاهلهم للامر وكانه شيئا لم يقع.