Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Rissala Tahta Almaa  

محمد عبو: حديث الزبيدي عن تحريك دبابات اخطر من الارهاب ولو كنت مكان الشاهد اقيله

Mercredi 11 Septembre 2019

Mercredi 11 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي محمد عبو في حوار على قناة قرطاج+ ان تصريحات المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي كان يجب ان يقال من منصبه كوزير الدفاع على خلفية حديثه عن تحريك دبابات امام البرلمان.

وأضاف محمد عبو "لو كان الامر بيدي كرئيس حكومة أقيل الزبيدي وامنعه من دخول مكتبه في وزارة الدفاع مضيفا " هذا الامر لم يقم به الشاهد البطل.
وتابع محمد عبو "تصريحات عبد الكريم الزبيدي اخطر من الارهاب واستغرب من الطبقة السياسية ومن الاعلام تجاهلهم للامر وكانه شيئا لم يقع.



  
  
     
  
rtt-98a6311e1588a1455f7e77eeec5d2f20-2019-09-11 12:25:14






0 de 0 commentaires pour l'article 188912



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 | 12 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:50 12:23 05:58 04:30
29°
 29° % 58 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
29°-2330°-2330°-2332°-2332°-23
  • Avoirs en devises
    17768,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,16191 DT        1$ =2,86017 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568206416|188912 1692|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires