فتحي العيوني يحذر من اغتياله من قبل عماد دغيج

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - اشار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" الى تعرضه لتهديدات بالقتل بعد تنفيذه لقرار المجلس البلدي المتعلق بتسمية المركب الرياضي بالكرم باسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
واضاف فتحي العيوني "في 4 سبتمبر الحالي تلقيت اتصال من عماد دغيج الذي اكد له انه غير راض بالقرار المذكور مشيرا إلى أنه لم يتخذ على محمل الجد تصريحات الأخير .
Credits Xpress FM
وتابع" بعد ايام قليلة من المكالمة قام عماد دغيج رفقة عدد من الأشخاص بالتوجه للمركب الرياضي اين عمدوا إلى طمس بعض الحروف من اسم الرئيس الراحل الباجي قائدالسبسي باستعمال الدهن .
واكد العيوني ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
واضاف فتحي العيوني "في 4 سبتمبر الحالي تلقيت اتصال من عماد دغيج الذي اكد له انه غير راض بالقرار المذكور مشيرا إلى أنه لم يتخذ على محمل الجد تصريحات الأخير .
Credits Xpress FM
وتابع" بعد ايام قليلة من المكالمة قام عماد دغيج رفقة عدد من الأشخاص بالتوجه للمركب الرياضي اين عمدوا إلى طمس بعض الحروف من اسم الرئيس الراحل الباجي قائدالسبسي باستعمال الدهن .
واكد العيوني ان دغيج وجه له تهديد بالقتل من خلال فيديو قائلا له حضر روحك للكرتوش مؤكدا أنه اعلم وزارة الداخلية اين تم توفير حماية شخصية له في الابان بالإضافة إلى مكاتبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
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Par:lechef (Tunisia )
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