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الوردية - إلقاء القبض على شخص صادرة في شانه 03 مناشير تفتيش ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - إثر تقدّم مواطنة إلى مركز الأمن الوطني بالكبّاريّة مُعلمة عن تعرّض منزلها الكائن بالجهة إلى السّرقة من قبل مجهول , أمكن للوحدات الأمنيّة المذكورة حصر الشبهة في أحد المنحرفين (عمره 25 سنة قاطن الجهة) حيث تولى إخفاء المسروق داخل محلّ سُكناه.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, تمّ إعلام النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 2 والتي أذنت بتفتيش منزل المظنون فيه حيث تمّ العثور على كامل المسروق المتمثل في "جهاز تلفاز، 02 هواتف جوّالة وشاحن كهربائي وميزان" تمّ حجزها لفائدة الأبحاث، وبالتحرّي مع المظنون فيه إعترف بما نُسب إليه.


جبل الجلود - إلقاء القبض على شخص صادر في شانه 35 منشور تفتيش

تمكّنت الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بحيّ النور من إلقاء القبض على منحرف خطير (عمره 37 سنة قاطن الجهة) صادر في شأنه 35 منشور تفتيش من أجل "السرقة بالنطر، السلب، القذف، الاضرار بملك الغير، السلب باستعمال العنف، التهديد بسلاح أبيض، العنف الشديد، إفتكاك متاع الغير باستعمال العنف، الإعتداء على الأخلاق الحميدة والسرقة الموصوفة".

وبمزيد التحرّي في شأنه، تبيّن تورّطه في قضايا عدليّة مختلفة موضُوعها "سرقة درّاجة ناريّة والسّرقة من داخل محلّ مسكون".

بمراجعة النيابة العمُوميّة أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنه.


الوردية - إلقاء القبض على شخص صادرة في شانه 03 مناشير تفتيش ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل
تمكنت الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالوردية بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير أثناء القيام بدوريّة لصالح الأمن العام من إلقاء القبض على شخص (عمره 26 سنة قاطن الجهة) صادرة في شأنه 03 مناشير تفتيش من أجل "إصدار صكوك بدون رصيد" ومحكوم عليه بالسّجن لمدّة 15 سنة مع النفاذ العاجل.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

  
  
     
  
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