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منصف المرزوقي يغازل الإسلاميين ويدعو النهضويين للتصويت له

Lundi 09 Septembre 2019

Lundi 09 Septembre 2019
باب نات - دعا المترشّح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب حراك تونس الارادة، محمد المنصف المرزوقي، إلى مساندته والتصويت له في الإنتخابات الرئاسيّة السّابقة لأوانها.

وفي فيديو نشر للمرزوقي على صفحته الرسميّة بالفايسبوك الأحد 8 سبتمبر ، قال المرزوقي أنّه سيتوجّه كل يوم برسالة إلى الشعب التونسي إلى غاية يوم الصمت الإنتخابي، 14 سبتمبر 2019، وتوجّه في هذا الفيديو برسالة إلى الإسلاميين، خاصّة أنصار حركة النهضة، ودعاهم إلى أن يطّلعوا على برنامجه الإنتخابي، وطلب منهم أن يثقوا به وأن يساندوه في الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها.


وأشار المرزوقي للإسلاميين انّه دافع عنهم ولم يتركهم في أحلك الظروف، مفيدا أنّ ذلك كان من واجبه بدوره أنذاك كرئيس الرابطة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، وذكّرهم أنّه لم يتخلّى عنهم عندما كان رئيسا للجمهوريّة، وأكّد لهم انّه سيواصل الدّفاع عنهم بكلّ قوّة إلى أن تنتهي التهديدات الداخليّة والخارجيّة لهم، وقال للإسلاميين في رسالته أنّ أصواتهم ضروريّة لمقاومة منظومة الفساد.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 188816

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 09 Septembre 2019 à 18h 21m |           
بصراحة لم أصدق الخبر ولكن بعد هذا الدليل الدامغ فنحن أمام عملية براكاج لمورو ومحاولة الاستلاء على أصله التجاري .



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