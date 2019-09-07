غضب جزائري من تصريح الصافي سعيد حول ''المليون سائح جائع'' و الأخير يوضّح

Samedi 07 Septembre 2019



باب نات

- طارق عمراني - أثار تصريح المترشح للرئاسية الصافي سعيد حول إستقبال تونس ل "مليون جائع سنويا" غضبا و إحتقانا واسعا لدى الجزائريين على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اتهمه النشطاء بالإساءة لبلادهم.من جهته علق الصافي سعيد بأن تصريحه أخرج من سياقه حيث قال" هناك البعض من محركي الفتنة و الصائدين في الماء العكر أخذوا كلامي عن السياحة التونسية ووجوب تطويرها فأخرجوه من سياقه"و أضاف السعيد في تدوينة نشرها على حسابه بأنه يقصد "سواح أوروبا الشرقية "و جاء في تصريح الصافي سعيد الذي أثار غضب الجزائريين خلال حضوره في برنامج "الرئيس" الذي يبث على قناة التاسعة و يقدمه الاعلامي سمير الوافي "مليون سائح يأكلون طعام الشعب التونسي"وقبل نشره التوضيح، انتشرت موجة غاضبة واسعة على المنصات الاجتماعية، ودون احد النشطاء ” ما أزعجني في الحوار هو وصف السياح الجزائريين بـ”مليون جائع ” .. الذين يدخلون تونس فيأكلون أكل أهلها ويزاحمونهم في طرقاتهم. حيث أن هذا ” المثقف “والرئيس المحتمل لتونس يرى أن السياح الجزائريين الذين يدخلون تونس يعتبرون عبئا على البلد وخطرا على مواطنيها، وأنهم أيضا لا يشبعون في بلدهم ما يدعوهم إلى النزوح كل صيف لتونس وهم “جياع” لإشباع بطونهم ومزاحمة إخوتهم التونسيين قوتهم. نحن نشجع كل شخص يدافع عن مصلحة بلده ويستميت في تقديم الأفضل لأبناء وطنه، لكن أن تبلغ الدناءة بشخص يعتبر ” مثقفا” هذا المبلغ فحينها وجب دق ناقوس الخطر”.و أضاف آخر ” كلامك هذا إذا كنت تقصد به الجزائريين فهو مردود عليك لان الجزائريين هم من يحركون التجارة والبيع والشراء والمستفيد هي كل الطبقات الشعبية التونسية، فنحن نأتي بالعملة الصعبة من اجل اخراجكم من الأزمة، ثم تعال انظر إلى الاسواق الجزائرية خاصة في الحدود كيف هي مكتظة بالتونسيين يشترون كل شيء حتى الغذاء فراجع نفسك وموقفك فكيف لمرشح رئاسي لا يعرف ما يقول، وما يدور حوله، اذا لم تستح فأفعل ما شئت “.