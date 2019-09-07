القرقوري : الزبيدي يخدم ضدّ روحو وعندو 3 صفات، يجي يطب يعميها، ديما ضايع فيها والثالثة نسيتها

Samedi 07 Septembre 2019
باب نات - قال الجمعة 6 سبتمبر، مقدّم برنامج ضد التيار على قناة الزيتونة، الياس القرقوري، إن المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي هو المرشّح الوحيد الّي يخدم ضد روحو.
وأضاف القرقوري ساخرا "الزبيدي في كل حوار تقريبا نلقاوه يجي يطبّها يعميها وديما ضايع فيها والحاجة الثالثة نسيتها" وتابع بأن الزبيدي هو من المرشحين الأكثر سوء.
وأضاف القرقوري ساخرا "الزبيدي في كل حوار تقريبا نلقاوه يجي يطبّها يعميها وديما ضايع فيها والحاجة الثالثة نسيتها" وتابع بأن الزبيدي هو من المرشحين الأكثر سوء.
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Par:rommen (Tunisia )
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