المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك يتسلّم أوراق اعتماده

Jeudi 05 Septembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 05 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج على موكب تسليم أوراق اعتماد منصف البعتي، المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.حضر الموكب خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.