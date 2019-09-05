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وزير الشؤون الخارجية يلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس

Jeudi 05 Septembre 2019

Jeudi 05 Septembre 2019
باب نات - مثلت علاقات التعاون بين تونس والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك محور اللقاء الذي جمع يوم الاربعاء 04 سبتمبر 2019 بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس راشد المنصوري.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء حرص تونس على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي مع الإمارات العربية المتحدة في ضوء الإمكانيات الهامة المتاحة في كلا البلدين، وعلى تعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف الدول العربية بخصوص القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن بلادنا تتولى رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية وتستعد لتسلم مهامها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بداية من جانفي 2020.
من جهته أكد الدبلوماسي الإماراتي تطلع بلاده إلى الارتقاء بعلاقاتها مع تونس في مختلف المجالات وتعزيز التشاور الثنائي.


  
  
     
  
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