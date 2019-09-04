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رئاسة 2019 : ‏11 عشر قناة تونسية تجتمع في بث موحد في موعد تاريخي

Mercredi 04 Septembre 2019

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أعلن الأسعد خضر رئيس نقابة رؤساء التلفزات الخاصة انه لأول مرة في تاريخ تونس تجتمع كل القنوات التونسية الحكومية و الخاصة المرخص لها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بث موحد للمناظرات الرئيسية المبرمجة ليوم سبعة وثمانية ‏وتسعة سبتمبر 2019

وتقدم الأسعد خضر بالشكر للتلفزة الوطنية ولرئيسها محمد الأسعد الداهش ولكل العاملين بمؤسسة الإذاعة و التلفزة الوطنية الذين قاموا بدور جبار في وقت وجيز جدا لإتمام الاستعدادات ليكون الجمهور التونسي في موعد تاريخي مع أول مناظرة حرة وشفافة في العالم العربي يشرف عليها القطاع العام و ‏والقطاع الخاص بمشاركة منظمة مناظرة ويدعو بالمناسبة الأسعد خضر كل القنوات الغير مرخص لها بالتزام الصمت في هذه المرحلة حتى لا تتحول إلى أدوات تشويش على الحملة الانتخابية...


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يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها المرفق الاعلامي العمومي المسؤول على تنظيم المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية أعدت بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري القواعد المهنية المنظمة لها و التي تنطلق في نهاية الأسبوع الجاري...

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 188464

Charles  (France)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 12h 03m |           
@Sarramba
vous avez très bien que la loi en Tunisie est la loi des riches qui manipules avec aucun respect
je pense aux pauvres d avoir des jours meilleurs
je suis libre de m exprimer
je ne peux pas penser comme vous avec vos paroles
dictatorienne

Tunisie je vous souhaite bonne chance


Mavb2013  (Tunisia)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 11h 40m |           
Avec les journalistes "orientés" et certains candidats "excités", ça va virer à la bouffonnade et j'espère pas à la batataille généralisée

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 11h 31m |           
@Charles (France)
Il est clair que c'est toi qui n'a pas ni de cervelle encore moins de cerveau!
A quoi ça t’avance de tenir ce type de résonnement?
Tu confirme que la connerie n'a pas de limite.

Charles  (France)  |Mercredi 04 Septembre 2019 à 11h 24m |           
J adore les décisions a la tunisienne ??????
j adore ses candidats qui sont bien habillés
mais rien dans la cervelle
made in Tunisia



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