رئاسة 2019 : ‏11 عشر قناة تونسية تجتمع في بث موحد في موعد تاريخي

Mercredi 04 Septembre 2019
باب نات - أعلن الأسعد خضر رئيس نقابة رؤساء التلفزات الخاصة انه لأول مرة في تاريخ تونس تجتمع كل القنوات التونسية الحكومية و الخاصة المرخص لها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بث موحد للمناظرات الرئيسية المبرمجة ليوم سبعة وثمانية وتسعة سبتمبر 2019
وتقدم الأسعد خضر بالشكر للتلفزة الوطنية ولرئيسها محمد الأسعد الداهش ولكل العاملين بمؤسسة الإذاعة و التلفزة الوطنية الذين قاموا بدور جبار في وقت وجيز جدا لإتمام الاستعدادات ليكون الجمهور التونسي في موعد تاريخي مع أول مناظرة حرة وشفافة في العالم العربي يشرف عليها القطاع العام و والقطاع الخاص بمشاركة منظمة مناظرة ويدعو بالمناسبة الأسعد خضر كل القنوات الغير مرخص لها بالتزام الصمت في هذه المرحلة حتى لا تتحول إلى أدوات تشويش على الحملة الانتخابية...
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يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها المرفق الاعلامي العمومي المسؤول على تنظيم المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية أعدت بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري القواعد المهنية المنظمة لها و التي تنطلق في نهاية الأسبوع الجاري...
وتقدم الأسعد خضر بالشكر للتلفزة الوطنية ولرئيسها محمد الأسعد الداهش ولكل العاملين بمؤسسة الإذاعة و التلفزة الوطنية الذين قاموا بدور جبار في وقت وجيز جدا لإتمام الاستعدادات ليكون الجمهور التونسي في موعد تاريخي مع أول مناظرة حرة وشفافة في العالم العربي يشرف عليها القطاع العام و والقطاع الخاص بمشاركة منظمة مناظرة ويدعو بالمناسبة الأسعد خضر كل القنوات الغير مرخص لها بالتزام الصمت في هذه المرحلة حتى لا تتحول إلى أدوات تشويش على الحملة الانتخابية...
اقرأ أيضا: التلفزة التونسية تقدم القواعد العامة والضوابط المهنية للمناظرة بيــن المترشحين للرئاسة
يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية باعتبارها المرفق الاعلامي العمومي المسؤول على تنظيم المناظرات التلفزيونية للانتخابات الرئاسية أعدت بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للسمعي البصري القواعد المهنية المنظمة لها و التي تنطلق في نهاية الأسبوع الجاري...
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