بعد أن شرعت في حملة مضادة للنهضة ومرشّحها للرئاسة مورو، الحوار تسترجع بوغلاب من التاسعة

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - أعلنت الثلاثاء 3 سبتمبر قناة الحوار التونسي عن عودة الاعلامي محمد بوغلاب قادما من قناة التاسعة ليؤثث برنامج تونس اليوم رفقة مايا القصوري ولطفي العماري.
وأثار هذا الانتداب الجديد القديم عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وأشار النشطاء إلى تموقع قناة الحوار التونسي الدائم والمتواصل ضد حركة النهضة وقياداتها مع انطلاق الحملة الانتخابية رغم أن الالتزامات المتعلقة بالتغطية الاعلامية خلال الحملة تفرض الحياد وترفض الدعاية الايجابية والسلبية.
يذكر أن الحوار التونسي شنت الاثنين 2 سبتمبر في اليوم الأول للحملة الانتخابية حملة ضد حركة النهضة على خلفية استشهاد رئيس مركز الحرس الوطني بحيدة.
وقد تميزت مداخلات لطفي العماري ومايا القصوري باتهام حركة النهضة بأنها داعمة ومساندة ومتواطئة مع الارهاب حتي أن العماري قال إنها حولت البلاد إلى ما يشبه جبال تورة بورة حسب وصفه.
وأثار هذا الانتداب الجديد القديم عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وأشار النشطاء إلى تموقع قناة الحوار التونسي الدائم والمتواصل ضد حركة النهضة وقياداتها مع انطلاق الحملة الانتخابية رغم أن الالتزامات المتعلقة بالتغطية الاعلامية خلال الحملة تفرض الحياد وترفض الدعاية الايجابية والسلبية.
يذكر أن الحوار التونسي شنت الاثنين 2 سبتمبر في اليوم الأول للحملة الانتخابية حملة ضد حركة النهضة على خلفية استشهاد رئيس مركز الحرس الوطني بحيدة.
وقد تميزت مداخلات لطفي العماري ومايا القصوري باتهام حركة النهضة بأنها داعمة ومساندة ومتواطئة مع الارهاب حتي أن العماري قال إنها حولت البلاد إلى ما يشبه جبال تورة بورة حسب وصفه.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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