Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab ........  

بعد أن شرعت في حملة مضادة للنهضة ومرشّحها للرئاسة مورو، الحوار تسترجع بوغلاب من التاسعة

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - أعلنت الثلاثاء 3 سبتمبر قناة الحوار التونسي عن عودة الاعلامي محمد بوغلاب قادما من قناة التاسعة ليؤثث برنامج تونس اليوم رفقة مايا القصوري ولطفي العماري.

وأثار هذا الانتداب الجديد القديم عديد التفاعلات على موقع الفايسبوك وأشار النشطاء إلى تموقع قناة الحوار التونسي الدائم والمتواصل ضد حركة النهضة وقياداتها مع انطلاق الحملة الانتخابية رغم أن الالتزامات المتعلقة بالتغطية الاعلامية خلال الحملة تفرض الحياد وترفض الدعاية الايجابية والسلبية.


يذكر أن الحوار التونسي شنت الاثنين 2 سبتمبر في اليوم الأول للحملة الانتخابية حملة ضد حركة النهضة على خلفية استشهاد رئيس مركز الحرس الوطني بحيدة.
وقد تميزت مداخلات لطفي العماري ومايا القصوري باتهام حركة النهضة بأنها داعمة ومساندة ومتواطئة مع الارهاب حتي أن العماري قال إنها حولت البلاد إلى ما يشبه جبال تورة بورة حسب وصفه.

  
  
     
  
rtt-2ac3a431efe17978875164db6d5b4edf-2019-09-03 17:35:53






0 de 0 commentaires pour l'article 188422



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 | 4 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:47 15:57 12:26 05:52 04:21
29°
 28° % 42 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
28°-2329°-2330°-2328°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    17463,2

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,16950 DT        1$ =2,87216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   992,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1567530861|188422 3654|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires