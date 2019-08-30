وزير العدل يزور المحكمة الابتدائية بزغوان ويطّلع على تقدم أشغال توسعتها

Vendredi 30 Août 2019
باب نات - أكّد وزير العدل محمد كريم الجموسي لدى زيارته إلى المحكمة الابتدائية بزغوان ومتابعة أشغال التهيئة و التوسعة التي تشهدها المحكمة المذكورة بكلفة تناهز 1 مليار و 575 مليون، في إطار برنامج تحسين البنية التحتية للمحاكم .
وتتمثل أهم مكونات مشروع التوسعة التي تدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 في إحداث 21 مكتبا موزعا على ثلاث طوابق و قاعة انتظار و فضاء أرشيف و مكتبة و مجموعات صحية، إلى جانب القيام بالتجديد الكلي لشبكة التسخين المركزي بالمحكمة.
كما عرفت محكمة الناحية بزغوان حديثا بعض الأشغال، شملت بالأساس إحداث 02 غرف إيقاف وتهيئة عدد من المكاتب والمجموعات الصحية، إلى جانب تهيئة مركز أمن عمومي داخل المحكمة، وقد اكتملت الأشغال وتمّ بعد القبول الوقتي.
وتتمثل أهم مكونات مشروع التوسعة التي تدخل حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020 في إحداث 21 مكتبا موزعا على ثلاث طوابق و قاعة انتظار و فضاء أرشيف و مكتبة و مجموعات صحية، إلى جانب القيام بالتجديد الكلي لشبكة التسخين المركزي بالمحكمة.
كما عرفت محكمة الناحية بزغوان حديثا بعض الأشغال، شملت بالأساس إحداث 02 غرف إيقاف وتهيئة عدد من المكاتب والمجموعات الصحية، إلى جانب تهيئة مركز أمن عمومي داخل المحكمة، وقد اكتملت الأشغال وتمّ بعد القبول الوقتي.
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Par:keyser3050 (France )
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