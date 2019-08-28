Radio Babnet Tunisie On Air: Jawad Ali - Ghalia  

الحبيب بوعجيلة : في سيدي بوزيد منشاة لسرقة السيارات تحت اعين الدولة

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - قال المحلل السياسي الحبيب عجيلة ان مداهمة منشاة يتم فيها وضع السيارات المسروقة هو في الحقيقة قرار غلق متابعا " المنشاة تحوي 3000 سيارة مسروقة ولا اعتقد ان الاجهزة الامنية لا تعلم بها.

وكتب الحبيب عجيلة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " مداهمة " دبو " سرقة السيارات و تفكيكها بسيدي بوزيد لا يحسب طبعا انتصارا للمؤسسة الامنية ...هو فقط فرصة لمساءلة الدولة ..كلنا يعرف ...الشعب التونسي الكل يعرف ماهي المدن او القرى التي يجب ان تذهب اليها عندما تسرق سيارتك و في اي مقهى تجري مفاوضاتك حول المبلغ المطلوب لتعود اليك ...حتى اذا تهت في الطريق تنجم تسأل مسؤول دولة عالبلاصة ...هذا من وقت بن علي .. الخبر يقول ان " الدبو " فيه 3000 سبارة ...اوكي ...يعني معمل رينو او بيجو صغير ...يعني منشأة فوق الارض و تحت الشمس ..هذه لبست مداهمة ...هذا قرار غلق ..لا تستبلهونا ارجوكم"


وكان اعوان منطقة الامن الوطني بسيدي بوزيد وبالتعاون مع فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني تمكنوا من اماطة اللثام عن شبكة مختصة في سرقة وتفكيك السيارات وتزوير وثائقها.
وبمداهمة 8 مخازن تم اكتشاف 20 سيارة مسروقة وثائقها مدلسة و300 محرك واكثر من 3000 هيكل سيارة نوع "ايسيزي" وكمية هامة من قطع الغيار. والقيمة تقدّرالقيمة الجملية للمحجوزات باكثر من 5 مليون دينار


  
  
     
  
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