الحبيب بوعجيلة : في سيدي بوزيد منشاة لسرقة السيارات تحت اعين الدولة

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - قال المحلل السياسي الحبيب عجيلة ان مداهمة منشاة يتم فيها وضع السيارات المسروقة هو في الحقيقة قرار غلق متابعا " المنشاة تحوي 3000 سيارة مسروقة ولا اعتقد ان الاجهزة الامنية لا تعلم بها.
وكتب الحبيب عجيلة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " مداهمة " دبو " سرقة السيارات و تفكيكها بسيدي بوزيد لا يحسب طبعا انتصارا للمؤسسة الامنية ...هو فقط فرصة لمساءلة الدولة ..كلنا يعرف ...الشعب التونسي الكل يعرف ماهي المدن او القرى التي يجب ان تذهب اليها عندما تسرق سيارتك و في اي مقهى تجري مفاوضاتك حول المبلغ المطلوب لتعود اليك ...حتى اذا تهت في الطريق تنجم تسأل مسؤول دولة عالبلاصة ...هذا من وقت بن علي .. الخبر يقول ان " الدبو " فيه 3000 سبارة ...اوكي ...يعني معمل رينو او بيجو صغير ...يعني منشأة فوق الارض و تحت الشمس ..هذه لبست مداهمة ...هذا قرار غلق ..لا تستبلهونا ارجوكم"
وكان اعوان منطقة الامن الوطني بسيدي بوزيد وبالتعاون مع فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني تمكنوا من اماطة اللثام عن شبكة مختصة في سرقة وتفكيك السيارات وتزوير وثائقها.
وبمداهمة 8 مخازن تم اكتشاف 20 سيارة مسروقة وثائقها مدلسة و300 محرك واكثر من 3000 هيكل سيارة نوع "ايسيزي" وكمية هامة من قطع الغيار. والقيمة تقدّرالقيمة الجملية للمحجوزات باكثر من 5 مليون دينار
وكتب الحبيب عجيلة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " مداهمة " دبو " سرقة السيارات و تفكيكها بسيدي بوزيد لا يحسب طبعا انتصارا للمؤسسة الامنية ...هو فقط فرصة لمساءلة الدولة ..كلنا يعرف ...الشعب التونسي الكل يعرف ماهي المدن او القرى التي يجب ان تذهب اليها عندما تسرق سيارتك و في اي مقهى تجري مفاوضاتك حول المبلغ المطلوب لتعود اليك ...حتى اذا تهت في الطريق تنجم تسأل مسؤول دولة عالبلاصة ...هذا من وقت بن علي .. الخبر يقول ان " الدبو " فيه 3000 سبارة ...اوكي ...يعني معمل رينو او بيجو صغير ...يعني منشأة فوق الارض و تحت الشمس ..هذه لبست مداهمة ...هذا قرار غلق ..لا تستبلهونا ارجوكم"
وكان اعوان منطقة الامن الوطني بسيدي بوزيد وبالتعاون مع فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني تمكنوا من اماطة اللثام عن شبكة مختصة في سرقة وتفكيك السيارات وتزوير وثائقها.
وبمداهمة 8 مخازن تم اكتشاف 20 سيارة مسروقة وثائقها مدلسة و300 محرك واكثر من 3000 هيكل سيارة نوع "ايسيزي" وكمية هامة من قطع الغيار. والقيمة تقدّرالقيمة الجملية للمحجوزات باكثر من 5 مليون دينار
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
26°
|27°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|27°-23
|30°-25
|31°-25
|28°-23
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 067) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 046) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 245) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 668) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 990) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 700) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 52 313) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 767) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 725) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 628) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 264) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 000) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 704) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 777) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 298) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 936) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 899) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 396) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 674) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 291) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:bannour (Tunisia )
Sur: ناجي جلول: لدي قناعة باني سأصل الى الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية