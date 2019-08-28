صورة اليوم: لافتة إشهاريّة تساند القروي ...الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - عمد القسم الإعلامي الخاص بالمرشّح للرئاسيّة نبيل القروي الذّي تمّ إيقافه بسجن المرناقية يوم الجمعة الفارط، الى تعليق لافتة إشهاريّة في طريق المرسى كتب عليها"الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر".
وتعود اللافتات الإشهارية إلى شركة قروي&قروي حيث تعتبر جزء من حملة المساندة لنبيل القروي والدعوى إلى ضرورة إخراجه من السجن وفسح المجال له للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي.
وتعود اللافتات الإشهارية إلى شركة قروي&قروي حيث تعتبر جزء من حملة المساندة لنبيل القروي والدعوى إلى ضرورة إخراجه من السجن وفسح المجال له للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي.
1 de 1 commentaires pour l'article 188068
En continu
- Hier 23:02 الزبيدي يمتنع عن حضور ''ساكن قرطاج''
- Hier 22:39 مواقف نهضاوية من بعض القضايا الوطنية
- Hier 21:37 لماذا لا تخرج نابل على العالم بكامل زينتها؟
- Hier 19:13 علاقة الاتحاد بمحسن مرزوق تخرج إلى العلن..
- Hier 17:07 وطفة بلعيد تستقيل من حركة مشروع تونس
- Hier 16:11 ا سي يوسف ، يزي مالحروبات ، راك تعبت ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|18:56
|16:02
|12:28
|05:47
|04:15
|
31°
|37°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|37°-25
|30°-25
|31°-25
|28°-23
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 051) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 002) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 70 040) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 659) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 987) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 260) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 005) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 48 763) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 46 715) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 622) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 260) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 998) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 690) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 773) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 292) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 931) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 39 866) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 39 393) بعد رحيل السبسي.. أسرار يجب ان نع
( 38 669) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 284) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: صورة اليوم: لافتة إشهاريّة تساند القروي ...الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر