صورة اليوم: لافتة إشهاريّة تساند القروي ...الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر

Mercredi 28 Août 2019



باب نات

- عمد القسم الإعلامي الخاص بالمرشّح للرئاسيّة نبيل القروي الذّي تمّ إيقافه بسجن المرناقية يوم الجمعة الفارط، الى تعليق لافتة إشهاريّة في طريق المرسى كتب عليها"الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر".وتعود اللافتات الإشهارية إلى شركة قروي&قروي حيث تعتبر جزء من حملة المساندة لنبيل القروي والدعوى إلى ضرورة إخراجه من السجن وفسح المجال له للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي.