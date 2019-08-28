Radio Babnet Tunisie On Air: Hani Chaker - Ghalta  

صورة اليوم: لافتة إشهاريّة تساند القروي ...الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر

Mercredi 28 Août 2019

Mercredi 28 Août 2019
باب نات - عمد القسم الإعلامي الخاص بالمرشّح للرئاسيّة نبيل القروي الذّي تمّ إيقافه بسجن المرناقية يوم الجمعة الفارط، الى تعليق لافتة إشهاريّة في طريق المرسى كتب عليها"الحبس ما يوقفناش موعدنا 15 سبتمبر".

وتعود اللافتات الإشهارية إلى شركة قروي&قروي حيث تعتبر جزء من حملة المساندة لنبيل القروي والدعوى إلى ضرورة إخراجه من السجن وفسح المجال له للمشاركة في الإستحقاق الإنتخابي.



  
  
     
  
rtt-1d7ae0dedb69b980eff2f85a0c1a6647-2019-08-28 08:34:21






1 de 1 commentaires pour l'article 188068

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 28 Août 2019 à 09h 26m |           
شعار هذه الافتة غير مدروس وفيه مفاهيم ولا مفهوم واحد الذي هو هدف من هو مسؤول عن حملة القروي وفريقه.
لان فيه تحدّي !!!
وكأنهم يتحدون ويعارضون القانون وهذا خطر ويزيد تعكر لقضيته وفي نيتهم وهدف الافتة انه بريئ وسيخرج من السجن.

من إحدى قواعد الترقية والعلاقات العامة يجب ان يكون الشعار إيجابي ولا يحمل معنى سلبي او فيه غموض في الفهم.
هذه من اختصاصاتي



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 28 أوت 2019 | 27 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 18:56 16:02 12:28 05:47 04:15
31°
 37° % 43 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
37°-2530°-2531°-2528°-2330°-24
  • Avoirs en devises
    17195,7

  • (27 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17991 DT        1$ =2,85841 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 août)   237,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566980961|188068 1579|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires