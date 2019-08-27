سليم العزابي: أحد المترشّحين للرئاسة يلجأ لأساليب لا تليق برجال دولة

Mardi 27 Août 2019



باب نات

- على خلفية الرسائل المزعومة المتبادلة بين الاعلامي بوبكر بن عكاشة وسليم العزابي والتي توحي بأن حوارا دار بين الصحفي بوبكر بن عكاشة و سليم العزابي أمين عام لحركة تحيا تونس و مدير الحملة الانتخابية للرئاسية ليوسف الشاهد. طلب بن عكاشة أثناء برنامج ساكن قرطاج الذي استضاف مساء الثلاثاء المترشح للرئاسية ناجي جلول من الذين يروجون هذه الاكاذيب بالكف حالا و هو يدرك من وراء هذه الرسائل." انصار أحد المترشّحين للرئاسة - واملي أن لا يكون لحملته الرسمية علاقة بهذا - يلجؤون لأساليب لا تليق برجال دولة، و لا بمن يتطلّع لحكم تونس.أصحاب الأخلاق حريّ بهم الترّفّع عن تلفيق الصّور و المحادثات الخاصّة.ليس من شِيمنا النّزول إلى مثل هذا المستوى، و لا نملك إلا أن نأسف على مثل هذه الممارسات الدنيئة.و لو أنّني غير مضطرّ لهذا، فإنّي أنفي و بشدّة صحّة ما يُروّج عن تبادل رسائل بيني و بين الإعلامي بوبكر بن عكاشة و الصّور المزوّرة التي يتم تداولها، و كلّ ما جاء فيها!أن يحاول أحد المترشحين التهرّب من الإعلام، فهذا حقّه، و لكن أن يَعمد أنصاره تبرير هذا عبر تشويه الخصوم السياسيين و الافتراء على الإعلاميين و طعنهم في شرفهم، فهذا سقوط ما بعده سقوط."إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم، ذهبوا""