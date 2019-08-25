هيئة الدفاع تطعن في بطاقة الإيداع بالسجن في حق الأخوين القروي‎

Dimanche 25 Août 2019



باب نات

- تقذّم هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس ومرشحه للانتخابات الرئاسية نبيل القروي صباح يوم الاثنين 25 أوت مطلب الطعن في بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة عن دائرة الاتهام، في حق الأخوين نبيل وغازي القروي بمحكمة الاستئناف بتونس، الكائنة بشارع 9 أفريل.وكانت فرقة امنية قد قامت مساء الجمعة، بإيقاف نبيل القروي، رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس"، وإيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس.وقد أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنه بناء على شكاية مقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي من قبل منظمة "أنا يقظ" منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما.وأوضحت الوكالة في بيان لها أن قرار إصدار بطاقتي الإيداع يأتي في إطار تطبيق الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه".