تعيين سمير ديلو مدير الحملة الرئاسية لعبد الفتاح مورو

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - أعلن الجمعة 23 أوت عدد من قيادات حركة النهضة في صفحاتهم علي موقع الفايسبوك أنه تم تعيين القيادي بالحركة سمير ديلو مديرا للحملة الانتخابية الرئاسية لعبد الفتاح مورو.
واشادت صفحات النهضة باختيار ديلو لإدارة حملة عبد الفتاح مورو معتبيرن أنه اختيار موفّق خاصة في ظل الانسجام والتفاهم بينهما حسب تعبيرهم.
واشادت صفحات النهضة باختيار ديلو لإدارة حملة عبد الفتاح مورو معتبيرن أنه اختيار موفّق خاصة في ظل الانسجام والتفاهم بينهما حسب تعبيرهم.
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Par:charles (France )
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