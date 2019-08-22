أنيس الجربوعي يطمئن نسمة والزيتونة : لا عقوبة على الحملات الانتخابية في القنوات الخارجة على القانون

Jeudi 22 Août 2019



باب نات

- أكّد الخميس 22 أوت، نائب رئيس هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي أن الاتفاق حول الفصل الخامس من القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كان صعبا جدّا.وصرّح الجربوعي على أمواج إذاعة موزاييك أف أم بأن هيئة الانتخابات تمسّكت بعبارة لا يجوز عوض عبارة يحجّر التي طالبت بها الهايكا.وشدّد الجربوعي على أنه ورغم تمرير هذا الفصل إلا أنه لا يتضمن أي تبعات أو عقوبات انتخابية واضحة ما يمكن اعتباره بمثابة رسالة طمأنة للقنوات المخالفة للقانون.يذكر أن الفصل الخامس ينص على أنه لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج اطار المرسوم 116 وغير الحاصلة على اجازة.تجدر الاشارة إلى أن وسائل الاعلام المعنية بهذا الفصل هي قناة نسمة وقناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم.