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هيثم المكي يردّ على سمير الوافي : مستحيل نكون كيفك نتباع ونتشرى وندخّل مليار مالتحيل والابتزاز

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - هاجم الثلاثاء 20 أوت، كرونيكور إذاعة موزاييك أف أم، هيثم المكي، الاعلامي سمير الوافي بعد أن وصفه بالرخيص على خلفية تدوينة سابقة للمكّي انتقد فيها البرنامج الجديد للوافي على التاسعة قال فيها إن المترشّحين للرئاسة سيحاورهم في قناة التاسعة المتحيلون والمرتزقة.

وقال المكي "فعلا، أنا رخيص، مستحيل نجيب أسوام كيفو. مستحيل نجيب 300 مليون، كيما اللي إبتز فيهم حمادي الطويل، ولا 800 مليون، كيما اللي تحيّل فيهم على طفل صغير وارث ثروة، ولا حتى 600 مليون، اللي يصور فيهم في حلقة وحدة حسب كلامو. بالطبيعة، يلزمني نقبض على كل ضيف ميتين ولا ثلاثة".
وتابع قائلا "أما هذاكة حدي، مانيش كفاءة في التحيل و الابتزاز، و لا نتشرى لا نتباع. دونك باش نقعد رخيص، و في أسفل السافلين. اللعنة. لقد إنتصر ذلك اللئيم".





  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187706

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 08h 42m |           
Si l'on compare entre les deux , il me semble que Haythem est un homme de principe , intègre et honnête contrairement à El Wefi suivant son dossier et ses antécédents juridiques . Ah! oui, incomparables



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