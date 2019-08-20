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الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سوسن معالج تكشف عن وجهها القبيح باحتقارها للمرأة ''الّى تروّح للبلاد''

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - أثارت الثلاثاء 20 أوت الفنانة سوسن معالج موجة غضب واسعة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بسبب تدوينة تحدّثت فيها عن المعينة المنزلية التي توظّفها.

واعتبر عديد النشطاء أن تدوينة سوسن معالج تتضمن احتقارا واذلالا للمرأة "الي تخدم معينة منزلية وتروّح للبلاد" وتكشف الوجه الحقيقي لمعالج وغيرها من الناشطات في المنظمات النسوية اللواتي يزعمن التحرّر والانفتاح والدفاع عن المرأة المهمشة والفقيرة.


وقال الناشط وائل بن فرج "الفنانة الرقيقة سوسن معالج..المتحررة الحداثية..العلامة البارزة في تاريخ النضال "النسوي" التونسي عبر العصور. .نصيرة المرأة المهمشة والمفقرة والمستضعفة..يبدو أنها عاملة "مزية" على البنية لتخدم "عندها" كيف قاعدة تتعامل معاها بمعاملة (انسانية) "عادية" وتوكل فيها في الياغورت".

واختار نشطاء آخرون التعليق بسخرية على تدوينة سوسن معالج على غرار مهاب القروي الذي قال "سوسن معالج قلك أعوذ بالله عندها معينة منزلية تخلص فيها.. وزيد قلك أعوذ بالله ساعات تعطيها تاكل وتخليها ترتاح! الرحمة يا رب".

  
  
     
  
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