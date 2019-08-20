زياد الهاني رئيسا للجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة ''لاپراس''

Mardi 20 Août 2019
أعلن الصحفي زياد الهاني في تدوينة على صفحته على الفيسبوك عن تعيينه رئيسا للجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة «لاپراس» الناشرة لجريدتي La Presse و الصحافة اليوم، التي تعاني من مشاكل متفاقمة أصبحت تهدد وجودها وذلك بتكليف من رئيس الحكومة.
وجاء في تدوينة الهاني ''مؤسستنا الوطنية العريقة تضم نخبة من أكفأ الصحفيين والتقنيين والمطبعاجية والأعوان، لكنها ظلت ضحية سوء التسيير بعد 2011، وهو ما أوصلها لحالة من العجز الخطير.
وهي قادرة بفضل كفاءة بناتها وأبنائها وغيرتهم، على النهوض والانطلاق مجددا لتكون رائدة وقاعدة أساسية صلبة ومزدهرة لإعلام عمومي حر ومسؤول.''
وجاء في تدوينة الهاني ''مؤسستنا الوطنية العريقة تضم نخبة من أكفأ الصحفيين والتقنيين والمطبعاجية والأعوان، لكنها ظلت ضحية سوء التسيير بعد 2011، وهو ما أوصلها لحالة من العجز الخطير.
وهي قادرة بفضل كفاءة بناتها وأبنائها وغيرتهم، على النهوض والانطلاق مجددا لتكون رائدة وقاعدة أساسية صلبة ومزدهرة لإعلام عمومي حر ومسؤول.''
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Par:ahmed01 (France )
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