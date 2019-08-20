Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim - Nebtedi Mnin Elhikaya  

زياد الهاني رئيسا للجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة ''لاپراس''

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
أعلن الصحفي زياد الهاني في تدوينة على صفحته على الفيسبوك عن تعيينه رئيسا للجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة «لاپراس» الناشرة لجريدتي La Presse و الصحافة اليوم، التي تعاني من مشاكل متفاقمة أصبحت تهدد وجودها وذلك بتكليف من رئيس الحكومة.

وجاء في تدوينة الهاني ''مؤسستنا الوطنية العريقة تضم نخبة من أكفأ الصحفيين والتقنيين والمطبعاجية والأعوان، لكنها ظلت ضحية سوء التسيير بعد 2011، وهو ما أوصلها لحالة من العجز الخطير.


وهي قادرة بفضل كفاءة بناتها وأبنائها وغيرتهم، على النهوض والانطلاق مجددا لتكون رائدة وقاعدة أساسية صلبة ومزدهرة لإعلام عمومي حر ومسؤول.''

  
  
     
  
rtt-db4b8d9f40587a900026a0e0cfed7283-2019-08-20 11:14:30






0 de 0 commentaires pour l'article 187660



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 20 أوت 2019 | 19 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:07 16:07 12:30 05:40 04:06
33°
 36° % 41 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
36°-2535°-2335°-2435°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    17160,1

  • (19 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17969 DT        1$ =2,86823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 août)   572,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566297513|187660 508|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires