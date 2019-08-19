محسن مرزوق :علاقتي طيبة بالإمارات، القوى الإقليمية تتدخل في تونس و مورو خطر على الديمقراطية

Lundi 19 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ''ساكن قرطاج'' الذي يبث على قناة التاسعة و من تقديم الإعلامي بوبكر عكاشة،قال المترشح للرئاسة، محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس بأن علاقته طيبة بالامارات ،مضيفا بأن القوى الإقليمية تتدخل في الشأن التونسي،و في إجابته عن سؤال "من تراه المرشح للرئاسية الذي تراه خطر على الديمقراطية؟" أجاب مرزوق بأن مرشح النهضة عبد الفتاح مورو و رغم طرافته و بلاغته فإنه يبقى خطرا على الديمقراطية مع غموض مواقفه...