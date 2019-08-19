نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في تيبار

Lundi 19 Août 2019



باب نات



Credits Jawhara FM

- كشف رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة، عادل عاشور في تصريح لاذاعة الجوهرة عن نتائج الانتخابات الجزئية لبلدية تيبار.* القائمة المستقلة"الحكمة": 7 مقاعد*القائمة المستقلة الربيع : 4 مقاعد*قائمة النهضة : 3 مقاعد*قائمة "لنبني تيبار" : مقعدين*قائمة نداء تونس : مقعد واحد*قائمة حركة الشعب : مقعد واحد