نتائج الانتخابات البلدية الجزئية في تيبار

Lundi 19 Août 2019
باب نات - كشف رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة، عادل عاشور في تصريح لاذاعة الجوهرة عن نتائج الانتخابات الجزئية لبلدية تيبار.
Credits Jawhara FM
وفي ما يلي النتائج :
* القائمة المستقلة"الحكمة": 7 مقاعد
*القائمة المستقلة الربيع : 4 مقاعد
*قائمة النهضة : 3 مقاعد
*قائمة "لنبني تيبار" : مقعدين
*قائمة نداء تونس : مقعد واحد
*قائمة حركة الشعب : مقعد واحد
Credits Jawhara FM
وفي ما يلي النتائج :
* القائمة المستقلة"الحكمة": 7 مقاعد
*القائمة المستقلة الربيع : 4 مقاعد
*قائمة النهضة : 3 مقاعد
*قائمة "لنبني تيبار" : مقعدين
*قائمة نداء تونس : مقعد واحد
*قائمة حركة الشعب : مقعد واحد
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Par:BABANETTOO (France )
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