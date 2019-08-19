Radio Babnet Tunisie On Air: Georges Wassouf - Itakhret-Kter  

هيثم المكي : المترشحون للرئاسة سيحاورهم على قناة التاسعة الفاسدون والمرتزقة

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - تساءل الأحد 18 أوت، الاعلامي هيثم المكي عن الجدوى من مقاومة الفساد في الوقت الذي نجد فيه شخصيات حوكمت بتهم تتعلّق بالفساد والتحيل والابتزاز تعود بعد مغادرة السجن لنفس الموقع الذي كانت فيه.

وخصّ المكي في تديوينته بالذكر كل من الاعلامي سمير الوافي والسياسي برهان بسي وقال "برهان بسيس مثلا مرتزق سياسي، تاريخو زبلة، ردّوه إعلامي و صانع رأي عام، تحاكم في قضية فساد، و دخل للحبس وكي خرج تهزو قناة التاسعة وسمير الوافي مرتزق إعلامي، عندو أكثر من خمسة قضايا، بين تحيل و إبتزاز، و تحاكم في وحدة منهم، خرج من الحبس كيف كيف، هزتو قناة التاسعة للبلاتو.


وأشار في هذا السياق إلى البرنامج الجديد "الرئيس" الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي سيقدّمه سمير الوافي وسيرافقه برهان بسيس ككرونيكور وقال " موش أي بلاتو راهو، برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية، يعني المترشحين للرئاسة باش يحاوروهم الفاسدين و المتحيلين". وتابع قائلا "تو نشوفو شكون هم المترشحين اللي باش يمشيو يحكيو لنا على حبهم للوطن و برنامجهم لتونس عند الجماعة، خاطر نعرف اللي فيهم برشة كيف كيف، ما يكسابوا حتى ذرة كرامة و مستعدين يبيعوا الدنيا على سويعة مباشر".

تجدر الاشارة إلى أن البرنامج الجديد لسمير الوافي سيبث كل يوم اربعاء وأحد على قناة التاسعة طيلة فترة الانتخابات الرئاسية.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187599

Karimyousef  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 11h 10m |           
@salma ben mhenna
Vous avez entièrement raison ,il ne faudrait pas leur donner l'occasion de se faire maltraiter.

Karimyousef  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 11h 08m |           
Je l'ai dit et je le répète,un candidat qui se respecte ne doit jamais se rendre à ce traquenard.
Certains candidats comme Mourou et Marzouki feraient mieux de boycotter ces émissions dont l'objectif principal est de les salir voire de les rabaisser( tachlik).



BABANETTOO  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 10h 57m |           
Un ramassis de corrompus, la faute de la révolution c'était de na pas s'attaquer à ce fort qu'est la RTT, source de tous les maux de la Tunisie

BABANETTOO  (France)  |Lundi 19 Août 2019 à 10h 52m |           
الفاسدون

و ليس

الفاسدين

Désolé mais ces fautes d'un âge révolu me dérange, ...

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 19 Août 2019 à 10h 15m |           
Et enfin , C'est leur collègue Haythem qui les dévoilent ! Donc, comment le système pourrait être corrigé et rectifié . C'est difficile, non !



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