هيثم المكي : المترشحون للرئاسة سيحاورهم على قناة التاسعة الفاسدون والمرتزقة

Lundi 19 Août 2019
باب نات - تساءل الأحد 18 أوت، الاعلامي هيثم المكي عن الجدوى من مقاومة الفساد في الوقت الذي نجد فيه شخصيات حوكمت بتهم تتعلّق بالفساد والتحيل والابتزاز تعود بعد مغادرة السجن لنفس الموقع الذي كانت فيه.
وخصّ المكي في تديوينته بالذكر كل من الاعلامي سمير الوافي والسياسي برهان بسي وقال "برهان بسيس مثلا مرتزق سياسي، تاريخو زبلة، ردّوه إعلامي و صانع رأي عام، تحاكم في قضية فساد، و دخل للحبس وكي خرج تهزو قناة التاسعة وسمير الوافي مرتزق إعلامي، عندو أكثر من خمسة قضايا، بين تحيل و إبتزاز، و تحاكم في وحدة منهم، خرج من الحبس كيف كيف، هزتو قناة التاسعة للبلاتو.
وأشار في هذا السياق إلى البرنامج الجديد "الرئيس" الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي سيقدّمه سمير الوافي وسيرافقه برهان بسيس ككرونيكور وقال " موش أي بلاتو راهو، برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية، يعني المترشحين للرئاسة باش يحاوروهم الفاسدين و المتحيلين". وتابع قائلا "تو نشوفو شكون هم المترشحين اللي باش يمشيو يحكيو لنا على حبهم للوطن و برنامجهم لتونس عند الجماعة، خاطر نعرف اللي فيهم برشة كيف كيف، ما يكسابوا حتى ذرة كرامة و مستعدين يبيعوا الدنيا على سويعة مباشر".
تجدر الاشارة إلى أن البرنامج الجديد لسمير الوافي سيبث كل يوم اربعاء وأحد على قناة التاسعة طيلة فترة الانتخابات الرئاسية.
وخصّ المكي في تديوينته بالذكر كل من الاعلامي سمير الوافي والسياسي برهان بسي وقال "برهان بسيس مثلا مرتزق سياسي، تاريخو زبلة، ردّوه إعلامي و صانع رأي عام، تحاكم في قضية فساد، و دخل للحبس وكي خرج تهزو قناة التاسعة وسمير الوافي مرتزق إعلامي، عندو أكثر من خمسة قضايا، بين تحيل و إبتزاز، و تحاكم في وحدة منهم، خرج من الحبس كيف كيف، هزتو قناة التاسعة للبلاتو.
وأشار في هذا السياق إلى البرنامج الجديد "الرئيس" الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي سيقدّمه سمير الوافي وسيرافقه برهان بسيس ككرونيكور وقال " موش أي بلاتو راهو، برنامج خاص بالانتخابات الرئاسية، يعني المترشحين للرئاسة باش يحاوروهم الفاسدين و المتحيلين". وتابع قائلا "تو نشوفو شكون هم المترشحين اللي باش يمشيو يحكيو لنا على حبهم للوطن و برنامجهم لتونس عند الجماعة، خاطر نعرف اللي فيهم برشة كيف كيف، ما يكسابوا حتى ذرة كرامة و مستعدين يبيعوا الدنيا على سويعة مباشر".
تجدر الاشارة إلى أن البرنامج الجديد لسمير الوافي سيبث كل يوم اربعاء وأحد على قناة التاسعة طيلة فترة الانتخابات الرئاسية.
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Par:BABANETTOO (France )
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