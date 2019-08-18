تدوينة أنيس الجربوعي نائب رئيس الisie حول ''الذباب الأزرق'' تثير الجدل

Dimanche 18 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر نائب رئيس الهيئة العليا للإنتخابات أنيس الجربوعي تدوينة مثيرة للجدل حول "الذباب الأزرق" قبل أن يقوم بحذفها.الجربوعي قال في تدوينته التي تم توثيقها بأنه يستغرب من عقلية "عاش الملك مات الملك" متمنيا أن تكون نسبة الإقبال على الإنتخابات قياسية و لا تقتصر فقط على "الذباب الأزرق"مصطلح "الذباب الأزرق" مصطلح استعمله العديد من السياسيين على غرار النائب سامية عبو و النائب عمار عمروسية و كذلك سالم الأبيض للإشارة الى نشطاء حركة النهضة على شبكات التواصل الإجتماعي بإعتبار لون شعار حركة النهضة الأزرق.تدوينة الجربوعي المريبة زادت من الشكوك بعد حذفه لها كما استشهد النشطاء بتدوينة سابقة لزوجته أعربت فيها عن دعمها المطلق و اللامشروط للمترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني المستقيل.الناشط السياسي و الكرونيكور في قناة الحوار التونسي علق مستغربا في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك وعنونها ب الisie أمورها موش easy من هذه التجاوزات مستشهدا بتدوينة الجربوعي و تدوينة زوجته سابقا علاوة على حديثه عن رفض الناطقة بإسم الهيئة حسناء بن سليمان مصافحة طرف سياسي بعينه.شكيب الدرويش و في ختام تدوينته أعرب عن مخاوفه على المسار الانتخابي و الديمقراطي مع تسجيل هذه التجاوزات داخل الهيئة.