بعد أن إختفت أمس من منزلها في القيروان: العثور على الطفلة ''ياسمين'' في المنستير

Vendredi 16 Août 2019



عُثر صباح اليوم على الطفلة ياسمين الربعي المفقودة ، داخل السوق وسط مدينة المنستير وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة موازييك .وأضاف نفس المصدر أن الوحدات الأمنية في اتجاه مدينة القيروان لتسليم الفتاة لعائلتها وهي في صحة جيدة مع القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وما تزال حادثة اختفائها غامضة.يذكر أن الطفلة قد اختفت منذ صباح يوم أمس من منزل عائلتها بحي المنصورة وسط مدينة القيروان.المصدر - موزاييك