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مصطفى بن جعفر: مشروع عبير موسي حرب أهلية وبرنامجها الاقصاء والحبوسات

Vendredi 16 Août 2019

Vendredi 16 Août 2019
باب نات - حذّر الخميس 16 أوت، رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر من رئيسة الحزب الدستوري الحر والمترشّحة للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم "تونس اليوم في حاجة لمصالحة وطنية والي يحب يولي رئيس يلزم ما يكونش عندو حقد ورغبة في اقصاء أي طرف ما كانش يعمل حاجة أخرى".
وأضاف قائلا "المغالطة الى الناس هذوما يتكلمو باسم البورقيبية ويحبوا يرجعونا للإقصاء وحلان الأحزاب والحبوسات "
وتابع محذّرا "الناس هذوما مشروع حرب أهلية، خاطر اذا دخلنا في لغة الاقصاء والحبوسات يولي شي مخطر" .




  
  
     
  
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