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هيئة الانتخابات تعلن اليوم قائمة المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها

Mercredi 14 Août 2019

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري أن مجلس الهيئة سيعقد اليوم الاربعاء للبت في قائمة المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مضيفا أن الهيئة ستعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان القائمة الأولية المقبولة للمرشحين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أمس رفضها أكثر من 66 طلب ترشح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في 15 سبتمبر ، من جملة 97 ملفا، وذلك لعدم توفرها على شروط الترشح.


وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي، في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إنه بإمكان المترشحين الذين تم رفض مطالبهم اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الهيئة قبل الإعلان النهائي عن قائمة المترشحين في 31 أوت الحالي.

يذكر أن القانون الانتخابي، ينص على احترام جملة من الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية، أهمها إرفاقها بتزكية ترشح ممضاة من 10 آلاف مواطن، أو 40 رئيس بلدية، أو 10 نواب بالبرلمان، إضافة لضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار (3.5 آلاف دولار) علاوة على شهادة الجنسية التونسية.

ووفق الهيئة العليا للانتخابات، فإن العدد النهائي لطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بلغ إلى غاية غلق باب الترشح 97 شخصا.

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيكون 14 سبتبمر، يوم الصمت الانتخابي.

  
  
     
  
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