حافظ قائد السبسي يدعو الشاهد الى الاستقالة

Mardi 13 Août 2019
باب نات - في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الثلاثاء 13 أوت دعا حافظ قائد السبسي رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد و7 من وزرائه المترشحين للانتخابات التشريعية إلى الاستقالة الفورية.
ودعا السبسي الابن رئيس الحكومة ووزرائه السبعة إلى ضرورة ''العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، و تكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية و تكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة...'' حسب قوله
ودعا السبسي الابن رئيس الحكومة ووزرائه السبعة إلى ضرورة ''العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبإمكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، و تكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية و تكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة...'' حسب قوله
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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