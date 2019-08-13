Radio Babnet Tunisie On Air: Sherine - Sabry-Aalel  

ر.م.ع الصوناد يعلق على أزمة انقطاع المياه في العيد

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
باب نات - أكد الرئيس المدير العام للصوناد مصباح الهلالي في تصريح للتلفزة الوطنية مساء يوم الإثنين إن يوم عيد الاضحى شهد طلبا متزايدا على المياه بصفة ملحوظة خاصة في النصف الأول من اليوم مما ادى الى تسجيل استهلاك كميات كبيرة من المياه ولاحظ أن تونس الكبرى شهدت ارتفاع الاستهلاك ب24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

و أضاف الهلالي أن هذا الطلب الكبير على المياه خاصة مع ما تشهده تونس من ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى نقص في الموارد المائية و سبب توازنا هشا بين العرض و الطلب .


و أشار إلى أن الشركة تعمل على فض الإشكالات واعادة الأمور إلى نصابها مؤكدا أن الوضع بصدد التحسن تدريجيا والعمل متواصل لإعادة الوضع إلى ماهو عليه.

  
  
     
  
rtt-48421d13607fd1ba249aa3b3ee470acd-2019-08-13 08:04:53






1 de 1 commentaires pour l'article 187326

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 13 Août 2019 à 09h 03m |           
لست مقتنع بهذا الجواب، ولا بد من تحقيق.
في ليبيا نفس المشاكل بإنقطاع الماء والكهرباء، في الاول كان إنقطاع المياه سببه ميليشيات حفتر ثم إنقطع الكهرباء ولا توجد ميليشيات حفتر في القرب من مكان التزويد وبعد تحقيق أكتشف ان خونة يعملون لصالح الايمارات هم سبب ذلك.
الآن علينا الأخذ بالجد كل الاحتمالات واقامة تحقيق في هذا الغرض.



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 13 أوت 2019 | 12 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:15 16:10 12:31 05:34 03:58
31°
 35° % 55 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
35°-2531°-2330°-2332°-2234°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565685159|187326 4466|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires