ر.م.ع الصوناد يعلق على أزمة انقطاع المياه في العيد

Mardi 13 Août 2019



باب نات

- أكد الرئيس المدير العام للصوناد مصباح الهلالي في تصريح للتلفزة الوطنية مساء يوم الإثنين إن يوم عيد الاضحى شهد طلبا متزايدا على المياه بصفة ملحوظة خاصة في النصف الأول من اليوم مما ادى الى تسجيل استهلاك كميات كبيرة من المياه ولاحظ أن تونس الكبرى شهدت ارتفاع الاستهلاك ب24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.و أضاف الهلالي أن هذا الطلب الكبير على المياه خاصة مع ما تشهده تونس من ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى نقص في الموارد المائية و سبب توازنا هشا بين العرض و الطلب .و أشار إلى أن الشركة تعمل على فض الإشكالات واعادة الأمور إلى نصابها مؤكدا أن الوضع بصدد التحسن تدريجيا والعمل متواصل لإعادة الوضع إلى ماهو عليه.