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أزمة المياه :محسن مرزوق المشارك في الحكومة، يتهمها بالفشل ،يحمّلها المسؤولية و يتعهد بإيجاد الحلول في برنامج حزبه الإنتخابي

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك دعا رئيس حزب مشروع تونس (أحد أضلاع الإئتلاف الحاكم) محسن مرزوق الحكومة الى تحمل المسؤولية و توفير الماء للمواطن كما اتهمها بالفشل في التخطيط و الاعداد و الاستباق مؤكدا أن برنامج حزبه الانتخابي سيركز على هذه النقاط الحيوية...
التعاليق كانت ساخرة بتذكير محسن مرزوق بأنه جزء من الإئتلاف الحاكم و هذا نص التدوينة

انقطاع الماء على عدد كبير من المناطق في تونس أيام العيد هو دليل على فشل في التخطيط والإعداد والاستباق ويجب تحديد المسؤولين عنه واتخاذ إجراءات ضدهم.

كل الحجج التبريرية مرفوضة لان معدلات الاستهلاك يمكن حسابها والاستعداد لها.
هذا على المستوى العاجل أما على المستوى المتوسط والآجل فإن خطة وطنية استراتيجية للماء ضرورية وهي حزء أساسي من الأمن الوطني.
لذلك وضعنا ضمن برنامجنا للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعلى رأس الأولويات موضوعي الماء والطاقة البديلة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187314

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 12 Août 2019 à 18h 13m |           
مرزوق يستبق الفترة الانتخابية ويدشن انطلاق موسم الركوب على الأحداث .



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