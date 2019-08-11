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القصرين: طفل يضرم النار في جسده بسبب عدم شراء عائلته أضحية العيد

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
أقدم ليلة أمس السبت 10 أوت 2019 طفل يبلغ من العمر 15 سنة على إضرام النار في جسده بسبب عدم قدرة عائلته على شراء أضحية العيد.

وأكد المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح لاذاعة موزاييك أن الوضع الصحي للطفل حرج جدا و هو يرقد في قسم العناية المركزة في انتظار استقرار حالته لنقله إلى مستشفى الحروق البليغة بين عروس.


وناشد أحد أقارب الطفل السلط المسؤولة التدخل لمساعدة العائلة ماديا و معنويا لإفتقارها لأدنى مقومات العيش الكريم.

  
  
     
  
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