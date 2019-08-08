النهضة تخسر رئاسة بلدية باردو

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - انتخب الخميس 8 أوت منير التليلي عن حزب البديل التونسي رئيسا لبلدية باردو بحصوله على 16 صوتا مقابل 13 صوتا لمرشحة حركة النهضة جيهان بن عيسى.
يذكر أن النتائج النهائية للانتخابات الجزئية الخاصة ببلدية باردو التي إنتظمت يوم 14 جويلية المنقضي، أسفرت عن فوز حركة النهضة بالمركز الأول بـ 8 مقاعد، وحصول قائمة حزب البديل التونسي على 4 مقاعد وقائمة آفاق تونس على 4 مقاعد أيضا.
جدير بالذكر أن مرشحة حركة النهضة زينب بن حسين كانت قد فازت برئاسة بلدية باردو اثر الانتخابات البلدية المنقضية، وتم حل المجلس البلدي اثر استقالة 16 من أعضائه بسبب ما وصفوه باستحالة التواصل مع بن حسين وغياب كل آليات التفاهم معها.
يذكر أن النتائج النهائية للانتخابات الجزئية الخاصة ببلدية باردو التي إنتظمت يوم 14 جويلية المنقضي، أسفرت عن فوز حركة النهضة بالمركز الأول بـ 8 مقاعد، وحصول قائمة حزب البديل التونسي على 4 مقاعد وقائمة آفاق تونس على 4 مقاعد أيضا.
جدير بالذكر أن مرشحة حركة النهضة زينب بن حسين كانت قد فازت برئاسة بلدية باردو اثر الانتخابات البلدية المنقضية، وتم حل المجلس البلدي اثر استقالة 16 من أعضائه بسبب ما وصفوه باستحالة التواصل مع بن حسين وغياب كل آليات التفاهم معها.
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Par:aruodg ( )
Sur:مورو للشعب التونسي: ستختارون قائداً وأباً و شخصاً يحنو على شعبه ولكنه يريد أن يُقيم الدولة ويحفظ القانون ويساعد على تطبيقه على الجميع