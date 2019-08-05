الانتخابات الرئاسية : تحويل وجهة التزكيات الشعبية لقيس سعيّد وبيعها لمترشحين آخرين

Lundi 05 Août 2019
باب نات - كشف الأحد 4 أوت، الاعلامي محمد اليوسفي أن المترشّح المستقل للانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد تعرّض لعملية تحيّل تتمثّل في الاستيلاء على التزكيات الشعبية التي تم جمعها له.
وفي هذا السياق أوضح عضو حملة سعيّد الرئاسية، رضا مأمون أن عديد المتطوعين لجمع التزكيات لقيس سعيد أغلقوا هواتفهم وباعوا التزكيات لمترشحين آخرين.
وأعلن رضا مأمون أنه رغم ذلك فإن عدد التزكيات الشعبية لقيس سعيد سيصل قريبا إلى 10 آلاف تزكية.
يذكر أن سعيّد كان جمع 7000 آلاف تزكية في ظرف 48 ساعة في ولاية القصرين فقط.
وفي هذا السياق أوضح عضو حملة سعيّد الرئاسية، رضا مأمون أن عديد المتطوعين لجمع التزكيات لقيس سعيد أغلقوا هواتفهم وباعوا التزكيات لمترشحين آخرين.
وأعلن رضا مأمون أنه رغم ذلك فإن عدد التزكيات الشعبية لقيس سعيد سيصل قريبا إلى 10 آلاف تزكية.
يذكر أن سعيّد كان جمع 7000 آلاف تزكية في ظرف 48 ساعة في ولاية القصرين فقط.
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Par:BABANETTOO (France )
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