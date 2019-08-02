نزيهة رجيبة : العماري وامثاله يزيفون الوعي

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - انتقدت الناشطة السياسية نزيهة رجيبة المشهد الاعلامي في تونس ووصفته بأنه يزيف الوعي الشعبي وأن هذا الوضع يجعل من الصعب تغيير المشهد السياسي بعد الانتخابات وذكرت بالاسم لطفي العماري وأمثاله وكتبت نزيهة رجيبة التدوينة التالية ;
" ما فماش واحد من المتابعين للشأن العام ما يعرفش اللي العمد في عهد بن علي كانوا عيون واعوان للنظام من مهامهم المراقبة والوشاية والضغط والتوجيه والتخويف والإكراه في وقت الانتخابات
توه لطفي عماري على قناة الحوار قاللك مظلومين ومكذوب عليهم وعاناو بعد الثورة
العماري وامثالو يتكلمو ويزيفو الوعي الشعبي كيما يحبو وما يعقب عليهم حد
صعيب ياسر يتغير المشهد السياسي بعد الانتخابات....ما دام المشهد الاعلامي باقي على حالو"
" ما فماش واحد من المتابعين للشأن العام ما يعرفش اللي العمد في عهد بن علي كانوا عيون واعوان للنظام من مهامهم المراقبة والوشاية والضغط والتوجيه والتخويف والإكراه في وقت الانتخابات
توه لطفي عماري على قناة الحوار قاللك مظلومين ومكذوب عليهم وعاناو بعد الثورة
العماري وامثالو يتكلمو ويزيفو الوعي الشعبي كيما يحبو وما يعقب عليهم حد
صعيب ياسر يتغير المشهد السياسي بعد الانتخابات....ما دام المشهد الاعلامي باقي على حالو"
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Par:karimyousef (France )
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