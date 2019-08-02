حافظ يردّ على الشاهد : أنت من استهدف النّداء والتفّ على ارادة الشعب وأنا من اصطحبك للقاء الرئيس وأخبرتك وصاياه

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- نشر الجمعة 2 أوت، نجل الرئيس الراحل، حافظ قائد السبسي تدوينة ردّ فيها على بعض ما جاء في حوار رئيس الحكومة يوسف الشاهد للقناة الوطنية.وأشار حافظ إلى أن الرئيس الراحل قام بتعيين الشاهد رئيسا للحكومة اثر مبادرة وثيقة قرطاج وبناء على اصرار حركة نداء واستدرك قائلا "لكن لم نكن نتوقع آنذاك أن يقع الالتفاف على الإرادة الشعبية بخلق كيان سياسي من رحم الحكومة و استهداف حركة نداء تونس الحزب الأول المنتخب في 2014 و المترجم لسياسات رئيسه المؤسس".أما بخصوص تعديل القانون الانتخابي وخلافا لما صرّح به الشاهد بأن حركة نداء تونس صوتت مع التعديلات قال حافظ إن موقف النداء كان واضحا منذ البداية و منسجما مع مبادئ تأسيس الحركة التي تنص على عدم الإقصاء.وفي علاقة باللقاء الذي جمع الشاهد بالرئيس الراحل في المستشفى العسكري وعلى عكس ما صرّح به الشاهد بأنه توجّه للقائه من تلقاء نفسه للمستشفى قال حافظ إنه هو من اصطحب الشاهد وأخبره وصايا الرئيس حسب تعبيره."على إثر التصريحات التي أدلى بها السيد يوسف الشاهد على القناة الوطنية أود أن أوضح التالي :وقع تعيين السيد يوسف الشاهد من طرف الرئيس الراحل الأستاذ الباجي قائد السبسي بعد مبادرة وثيقة قرطاج التي اراد من خلالها تشريك جميع الاطياف السياسية دون الاقتصار على التمثيلية البرلمانية قناعة منه بعدم إقصاء مختلف العائلات السياسية من المشاركة في إدارة الشأن العام و كان ذلك بناء على اصرارنا كحركة نداء تونس على ترأس الحكومة لا من باب المحاصصة الحزبية بل بهدف تطبيق برامجنا الاقتصادية و الاجتماعية التي كنا قد تعهدنا بها.لم نكن نتوقع آنذاك أن يقع الالتفاف على الإرادة الشعبية بخلق كيان سياسي من رحم الحكومة و استهداف حركة نداء تونس الحزب الأول المنتخب في 2014 و المترجم لسياسات رئيسه المؤسس.و بناءا على خرق السياسات العامة المنبثقة عن وثيقة قرطاج و قلب الموازين داخل مجلس نواب الشعب كان موقفنا كحركة نداء تونس الانسحاب من الحكومة و كانت مواقفنا علنية صادرة من خلال بيانات رسمية و من جهة اخرى كان عدم مساندة التحوير الوزاري خيارنا الامثل داخل البرلمان.وبخصوص موقف الحركة من قانون التعديل الانتخابي فإن موقفنا كان واضحا منذ البداية و منسجما مع مبادئ تأسيس الحركة التي تنص على عدم الإقصاء خاصة و أن تاريخ صدور التعديل تم في توقيت لا يفصلنا عن المحطات الانتخابية التشريعية و الرئاسية إلا شهرين و كان موقف رئيس الجمهورية واضحا رافضا ختم القانون و له مؤيداته في ذلك، والجدير بالذكر ان المقترح الذي اقترحته كتلة نداء تونس حينها بالتصويت لفائدة منع السياحة الحزبية تم رفضه من قبل الائتلاف الحاكم .كما أشهد أن اللقاء الذي جمع السيد يوسف الشاهد برئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي انذاك في المستشفى العسكري كان بحضوري اذ كنت من اصطحبته و اخبرته وصايا الرئيس و خير دليل على ذلك بيان نشر على الصفحة الرسمية لحركة نداء تونس في ذلك اليوم . كما أوضح أن مبادرة الرئيس المؤسس لحزب حركة نداء تونس خلال إشرافه على المؤتمر الأخير للحركة تتمثل في دعوة مفتوحة لعودة جميع القيادات و المناضلين و رفع جميع العقوبات للم شمل العائلة الندائية . و تعريجا على تعمد حجب إسمي من طرف السيد يوسف الشاهد خلال محاورته و الاقتصار على تسميتي "ابن الرئيس" يهمني أن أعرب عن شديد فخري و إعتزازي بأن أكون حافظ قائد السبسي ابن الاستاذ والرءيس الراحل الباجي قائد السبسي زعيم مدرسة النضال الوطني و حامي الديمقراطية، ذاك الذي التزم بحمايتها وحماية مبادئ حرية التعبير رغم ما تحمّله في شخصه من تشويه وشتيمة وقذف أقر رئيس الحكومة ان الراحل تعرض لها طيلة 3 سنوات الأخيرة لكنه أخفى انه يعرفهم جيدا باعتبار ان اغلب الذين تهجموا على الرئيس الراحل وتجندوا للتحامل عليه كانوا للأسف من أنصار رئيس الحكومة."