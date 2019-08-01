سيف الدين مخلوف يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - أعلن الناشط السياسي سيف الدين مخلوف الخميس 1 أوت أن الهيئة التسييرية لائتلاف كرامة اجتمعت الأربعاء وقررت ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
وقال سيف الدين مخلوف في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم “جاء هذا القرار إثر تدارس ثلاث وضعيات مختلفة، منها ما يتعلق بمساندة الائتلاف لمتقدم من ضمن المترشحين للرئاسية وهو ما لم يرض طموحنا ومبادئنا الثورية، فخلصنا إلى أن الطيف الثوري في محاولة لتوحيده، يحتاج من يمثله من داخل الائتلاف لا غير، وكان الاتفاق على شخصي".
وأضاف سيف الدين مخلوف “الائتلاف سيكون بحملة كبيرة لجمع التوقيعات لتزكيتي كمرشح عنه للرئاسية، وسيكون ذلك في كل الدوائر طيلة الايام الخمسة القادمة”.
وقال سيف الدين مخلوف في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم “جاء هذا القرار إثر تدارس ثلاث وضعيات مختلفة، منها ما يتعلق بمساندة الائتلاف لمتقدم من ضمن المترشحين للرئاسية وهو ما لم يرض طموحنا ومبادئنا الثورية، فخلصنا إلى أن الطيف الثوري في محاولة لتوحيده، يحتاج من يمثله من داخل الائتلاف لا غير، وكان الاتفاق على شخصي".
وأضاف سيف الدين مخلوف “الائتلاف سيكون بحملة كبيرة لجمع التوقيعات لتزكيتي كمرشح عنه للرئاسية، وسيكون ذلك في كل الدوائر طيلة الايام الخمسة القادمة”.
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Par:Hassen (Tunisia )
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