Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ansek  

سيف الدين مخلوف يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - أعلن الناشط السياسي سيف الدين مخلوف الخميس 1 أوت أن الهيئة التسييرية لائتلاف كرامة اجتمعت الأربعاء وقررت ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
وقال سيف الدين مخلوف في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم “جاء هذا القرار إثر تدارس ثلاث وضعيات مختلفة، منها ما يتعلق بمساندة الائتلاف لمتقدم من ضمن المترشحين للرئاسية وهو ما لم يرض طموحنا ومبادئنا الثورية، فخلصنا إلى أن الطيف الثوري في محاولة لتوحيده، يحتاج من يمثله من داخل الائتلاف لا غير، وكان الاتفاق على شخصي".

وأضاف سيف الدين مخلوف “الائتلاف سيكون بحملة كبيرة لجمع التوقيعات لتزكيتي كمرشح عنه للرئاسية، وسيكون ذلك في كل الدوائر طيلة الايام الخمسة القادمة”.


  
  
     
  
rtt-f16fc703f9653c507c767c26d87e3e80-2019-08-01 17:46:55






0 de 0 commentaires pour l'article 186756



En continu

الخميس 01 أوت 2019 | 29 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:28 16:15 12:33 05:25 03:43
40°
 40° % 18 :الرطــوبة
تونــس 28°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
40°-2845°-2636°-2637°-2439°-26
  • Avoirs en devises
    16350,8

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    92
  •              1 € = 3,20364 DT        1$ =2,87942 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   1058,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564679058|186756 1217|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires