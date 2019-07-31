سليم الرّياحي يترشح من المنفى للانتخابات التشريعية على رأس ائتلاف حزبي يضم شقيقته و محاميه وصاحب قناة تونسنا

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- ترشح الناشط السياسي المطلوب للسلطات القضائية التونسية سليم الرياحي على رأس قائمة ائتلاف “الوطن الجديد” في دائرة فرنسا الشمالية.وأوردت اذاعة موزاييك الأربعاء 31 جويلية أن ائتلاف الوطن الجديد تقدم بـ 33 قائمة في كافة الدوائر الإنتخابية ، ورشّح النائب السابق عن نداء تونس منذر بلحاج علي في دائرة تونس 1 وصاحب قناة تونسنا عبد الحميد عبد الله على رأس قائمة نابل 1 ومحامي الرياحي طيب بالصادق في دائرة قابس ، وايضا سلمى الرياحي (شقيقة سليم الرياحي) في دائرة سوسة .ويتواجد سليم الرياحي خارج تونس ، وهو محل تتبع قضائي في عدة قضايا منها المتعلقة بالنادي الافريقي وشبهات تبييض أموال.