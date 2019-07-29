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الصحبي العمري: أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال... الصباح في نداء تونس والعشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - سخر المدون الصحبي العمري الاثنين 29 جويلية مما أسماه الانتقال السلس للسياسيين بين الأحزاب بحثا عن تجديد العهدة بمجلس الشعب والتمتع لخمسة سنوات أخرى بالحصانة البرلمانية خاصا بالذكر سفيان طوبال.




وقال الصحبي العمري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال : الصباح في نداء تونس .. العشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟ نجيبك نجيبك يا الحصانة".

يذكر أن سفيان طوبال يترأس قائمة حزب نبيل القروي في قفصة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186559

Aziz1  ()  |Lundi 29 Juillet 2019 à 15h 16m |           
Inchallah après les législatives, en prison et pour un bon bout de temps , il ne faut pas oublier aussi ons hattab et toute la bande de crapulards mafieux



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