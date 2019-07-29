الصحبي العمري: أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال... الصباح في نداء تونس والعشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - سخر المدون الصحبي العمري الاثنين 29 جويلية مما أسماه الانتقال السلس للسياسيين بين الأحزاب بحثا عن تجديد العهدة بمجلس الشعب والتمتع لخمسة سنوات أخرى بالحصانة البرلمانية خاصا بالذكر سفيان طوبال.
وقال الصحبي العمري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال : الصباح في نداء تونس .. العشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟ نجيبك نجيبك يا الحصانة".
يذكر أن سفيان طوبال يترأس قائمة حزب نبيل القروي في قفصة.
وقال الصحبي العمري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال : الصباح في نداء تونس .. العشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟ نجيبك نجيبك يا الحصانة".
يذكر أن سفيان طوبال يترأس قائمة حزب نبيل القروي في قفصة.
1 de 1 commentaires pour l'article 186559
En continu
- Hier 21:42 كلات بعضها ..
- Hier 21:15 وفاة بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان
- Hier 21:04 سفيان طوبال على رأس قائمة قلب تونس بقفصة
- Hier 20:34 لم ينتظروا حتى دفنه !
- Hier 15:34 الجيش نجح .... والتلفزة ''دوبلت''..
- Hier 15:01 تقدم 26 قائمة للانتخابات التشريعية في الكاف
- Hier 14:27 من هو رئيس تونس القادم !! ؟؟؟
- Hier 10:45 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:12
|19:31
|16:15
|12:33
|05:22
|03:40
|
31°
|31°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-21
|33°-22
|37°-25
|43°-28
|40°-27
Follow @babnet_Tunisie
(129 757) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 96 342) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 811) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 63 644) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 60 563) كلات بعضها ..
( 56 951) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 480) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 419) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 48 704) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 46 912) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 383) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 840) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 180) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 970) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 44 778) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 41 888) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 840) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 718) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 39 944) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 870) البيان الفضيحة..
Par:mandhouj (France )
Sur: انتشال جثتي شابين أحدهما غرق في بحيرة عين الصيد الجبلية ببرج العامري والثاني بشاطئ الحي في غار الملح