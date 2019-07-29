الصحبي العمري: أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال... الصباح في نداء تونس والعشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- سخر المدون الصحبي العمري الاثنين 29 جويلية مما أسماه الانتقال السلس للسياسيين بين الأحزاب بحثا عن تجديد العهدة بمجلس الشعب والتمتع لخمسة سنوات أخرى بالحصانة البرلمانية خاصا بالذكر سفيان طوبال.وقال الصحبي العمري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " أقوى انتقال سلس هو انتقال طوبال : الصباح في نداء تونس .. العشيّة ولَى في قلب تونس.. سلس و الا موش سلس ؟ نجيبك نجيبك يا الحصانة".يذكر أن سفيان طوبال يترأس قائمة حزب نبيل القروي في قفصة.