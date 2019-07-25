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المكّي: هناك انطباع داخل الحركة بأن راشد الغنوشي قام بتصفية سياسية لمنافسيه وأرفض تمديد رئاسته للنهضة

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - عاد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي للحديث عن الخلاف الذي دار داخل الحركة بسبب القوائم الانتخابية للتشريعية.

وقال عبد اللطيف المكّي في حوار على قناة التاسعة " هناك انطباع داخل الحركة بأن راشد الغنوشي قام بتصفية سياسية لمنافسيه"، مضيفا " استبعاد محمد بن سالم من قائمة زغوان قائم على اقصاء بسبب المواقف السياسية". وتابع عبد اللطيف المكي " ارفض تمديد راشد الغنوشي لرئاسة حركة النهضة".


وفي علاقة بإمكانية تكوين الغاضبين من حركة النهضة لحركة سياسية جديدة، قال عبد اللطيف المكي " تأسيس حزب بديل عن حركة النهضة الآن غير مطروح".


  
  
     
  
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