المكّي: هناك انطباع داخل الحركة بأن راشد الغنوشي قام بتصفية سياسية لمنافسيه وأرفض تمديد رئاسته للنهضة

Jeudi 25 Juillet 2019



باب نات

- عاد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكّي للحديث عن الخلاف الذي دار داخل الحركة بسبب القوائم الانتخابية للتشريعية.وقال عبد اللطيف المكّي في حوار على قناة التاسعة " هناك انطباع داخل الحركة بأن راشد الغنوشي قام بتصفية سياسية لمنافسيه"، مضيفا " استبعاد محمد بن سالم من قائمة زغوان قائم على اقصاء بسبب المواقف السياسية". وتابع عبد اللطيف المكي " ارفض تمديد راشد الغنوشي لرئاسة حركة النهضة".وفي علاقة بإمكانية تكوين الغاضبين من حركة النهضة لحركة سياسية جديدة، قال عبد اللطيف المكي " تأسيس حزب بديل عن حركة النهضة الآن غير مطروح".