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نبيل القروي يمثل اليوم أمام القضاء

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - يمثل رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي مجدّدا اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في قضية تتعلق بشبهة غسل وتبييض أموال.

وكان القاضي المذكور قد قرر يوم 12 جويلية الجاري تأجيل استنطاق القروي إلى جلسة اليوم استجابة لطلب هيئة الدفاع.


وكانت منظمة “أنا يقظ” قد تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال من قبل الأخوين غازي ونبيل القروي باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورغ، ليقرّر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الغرض.

  
  
     
  
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