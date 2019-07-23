صحابو: هناك صفقة تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي وحافظ سيكون في احد قوائم قلب تونس

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- قال المرشح للانتخابات الرئاسية عمر صحابو في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك صفقة بين رئيس الجمهورية ونبيل القروي حول القانون الانتخابي.واضاف عمر صحابو " الباجي " مايعطيش حاجة بلاش" واعتقد ان الصفقة موجودة بين عائلة السبسي وعائلة القروي.وتابع صحابو " هناك صفقة حول القانون الانتخابي تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي في لقاء جمع هذه الاطراف يوم الجمعة متابعا " سنكتشف الصفقة في القوائم الانتخابية لفلب تونس.وتابع عمر صحابو " ربما سنجد حافظ قائد السبسي على راس قوائم انتخابية لحزب قلب تونس".