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صحابو: هناك صفقة تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي وحافظ سيكون في احد قوائم قلب تونس

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - قال المرشح للانتخابات الرئاسية عمر صحابو في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك صفقة بين رئيس الجمهورية ونبيل القروي حول القانون الانتخابي.

واضاف عمر صحابو " الباجي " مايعطيش حاجة بلاش" واعتقد ان الصفقة موجودة بين عائلة السبسي وعائلة القروي.


وتابع صحابو " هناك صفقة حول القانون الانتخابي تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي في لقاء جمع هذه الاطراف يوم الجمعة متابعا " سنكتشف الصفقة في القوائم الانتخابية لفلب تونس.
وتابع عمر صحابو " ربما سنجد حافظ قائد السبسي على راس قوائم انتخابية لحزب قلب تونس".


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186215

3azizou  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 32m |           
و هل للشعب كلمته في هذا الموضوع



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