صحابو: هناك صفقة تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي وحافظ سيكون في احد قوائم قلب تونس

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - قال المرشح للانتخابات الرئاسية عمر صحابو في مداخلة على قناة التاسعة ان هنالك صفقة بين رئيس الجمهورية ونبيل القروي حول القانون الانتخابي.
واضاف عمر صحابو " الباجي " مايعطيش حاجة بلاش" واعتقد ان الصفقة موجودة بين عائلة السبسي وعائلة القروي.
وتابع صحابو " هناك صفقة حول القانون الانتخابي تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي في لقاء جمع هذه الاطراف يوم الجمعة متابعا " سنكتشف الصفقة في القوائم الانتخابية لفلب تونس.
وتابع عمر صحابو " ربما سنجد حافظ قائد السبسي على راس قوائم انتخابية لحزب قلب تونس".
واضاف عمر صحابو " الباجي " مايعطيش حاجة بلاش" واعتقد ان الصفقة موجودة بين عائلة السبسي وعائلة القروي.
وتابع صحابو " هناك صفقة حول القانون الانتخابي تمت بين الأخوين قائد السبسي و الأخوين القروي في لقاء جمع هذه الاطراف يوم الجمعة متابعا " سنكتشف الصفقة في القوائم الانتخابية لفلب تونس.
وتابع عمر صحابو " ربما سنجد حافظ قائد السبسي على راس قوائم انتخابية لحزب قلب تونس".
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Par:lechef ( )
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