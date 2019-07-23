وزير الشؤون الخارجية يشرف مع نظيره البرتغالي على إفتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي البرتغالي

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مع نظيره البرتغالي السيّد Augusto Santos Silva يوم الإثنين 22 جويلية 2019 في البرتغال على إفتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي البرتغالي بمشاركة ممثليْ الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصّادرات، وذلك بحضور عدد هامّ من رجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين.
وبيّن الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى ما تزخر به تونس من فرص للتعاون، مشددا على أهميّة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التّي تمضي فيها بلادنا من أجل تطوير مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الإجراءات التحفيزية التّي اتخذتها الحكومة التونسية من أجل مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية ومن ضمنها الاستثمارات البرتغالية.
وبيّن وزير الشؤون الخارجية ما توليه تونس من أهمية للتعاون الإقتصادي مع بلدان القارة الإفريقية، مشيرا إلى إنخراط تونس الفاعل في محيطها الإفريقي خاصة بعد توقيعها على الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحرّ وانضمامها إلى منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" ومضاعفة عدد الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الأفارقة.
وأشار الوزير إن تونس تتطلع إلى أن تكون جسرا للعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وستعمل على أن تكون الشراكة التونسية البرتغالية خير داعم لهذا الخيار لاسيّما بعد إعلان البرتغال الأولوية التّي سيمنحها للشراكة الأوروبية الإفريقية في أفق رئاسته للاتحاد الأوروبي سنة 2021.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أدى اليوم الإثنين زيارة عمل الى البرتغال تندرج في إطار مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ومتابعة نتائج الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين تونس والبرتغال الذي عقد بتونس في شهر نوفمبر 2017 باشراف رئيسي حكومة البلدين وكذلك الدورة الثالثة للمشاورات السياسية على مستوى المديرين العامين في وزارتي خارجية البلدين التي عقدت في تونس يوم 13 مارس 2019.
وبيّن الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال المنتدى ما تزخر به تونس من فرص للتعاون، مشددا على أهميّة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التّي تمضي فيها بلادنا من أجل تطوير مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الإجراءات التحفيزية التّي اتخذتها الحكومة التونسية من أجل مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية ومن ضمنها الاستثمارات البرتغالية.
وبيّن وزير الشؤون الخارجية ما توليه تونس من أهمية للتعاون الإقتصادي مع بلدان القارة الإفريقية، مشيرا إلى إنخراط تونس الفاعل في محيطها الإفريقي خاصة بعد توقيعها على الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحرّ وانضمامها إلى منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" ومضاعفة عدد الاتفاقيات التجارية مع الشركاء الأفارقة.
وأشار الوزير إن تونس تتطلع إلى أن تكون جسرا للعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين القارتين الأوروبية والإفريقية، وستعمل على أن تكون الشراكة التونسية البرتغالية خير داعم لهذا الخيار لاسيّما بعد إعلان البرتغال الأولوية التّي سيمنحها للشراكة الأوروبية الإفريقية في أفق رئاسته للاتحاد الأوروبي سنة 2021.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أدى اليوم الإثنين زيارة عمل الى البرتغال تندرج في إطار مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين ومتابعة نتائج الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين تونس والبرتغال الذي عقد بتونس في شهر نوفمبر 2017 باشراف رئيسي حكومة البلدين وكذلك الدورة الثالثة للمشاورات السياسية على مستوى المديرين العامين في وزارتي خارجية البلدين التي عقدت في تونس يوم 13 مارس 2019.
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