عبير موسى: مهدي جمعة يخال نفسه المهدي المنتظر وهو مساعد الهاروني في عملية باب سويقة الإرهابية

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- هاجمت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى رئيس حزب البديل مهدي جمعة بعد ان خير عدد من التجمعيين الانضمام الى البديل في منطقة قصر هلال.ونعتت عبير موسى التجمعيين الموالين لجمعة بالمرتزقة مضيفة انه من المقربين لحركة النهضة التي وصفتهم " بالخوانجية مشيرة بان حزب البديل هو حزب المهملات.واتهمت عبير موسى مهدي جمعة بانه مساعد عبد الكريم الهاروني في تنفيذ هجمات باب سويقة قبل عقود مضيفة " يحال نفسه انه المهدي المنتظر في قصر هلال.