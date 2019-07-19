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عبير موسى: مهدي جمعة يخال نفسه المهدي المنتظر وهو مساعد الهاروني في عملية باب سويقة الإرهابية

Vendredi 19 Juillet 2019

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - هاجمت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى رئيس حزب البديل مهدي جمعة بعد ان خير عدد من التجمعيين الانضمام الى البديل في منطقة قصر هلال.
ونعتت عبير موسى التجمعيين الموالين لجمعة بالمرتزقة مضيفة انه من المقربين لحركة النهضة التي وصفتهم " بالخوانجية مشيرة بان حزب البديل هو حزب المهملات.
واتهمت عبير موسى مهدي جمعة بانه مساعد عبد الكريم الهاروني في تنفيذ هجمات باب سويقة قبل عقود مضيفة " يحال نفسه انه المهدي المنتظر في قصر هلال.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186008

Aziz75  (France)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 13h 20m |           
عليك بالرقية الشرعية.و هاتي دليك على ما تدعين.عملية باب سويقة نفذها رجال زعيم الهارب و الدليل موجود..

Karimyousef  (France)  |Vendredi 19 Juillet 2019 à 13h 02m |           
Ça sent la panique chez cette pauvre dame,elle prouve encore une fois que ses accusations sont de purs mensonges.elle s'enfonce de plus en plus dans les mensonges de ben Ali



Special can 201
    20:00: Sénégal - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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