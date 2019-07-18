عميد المحامين يعتبر قتل سارقا أمرا مشروعا و يرجح تطبيق الدفاع الشرعي

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - افاد عميد المحامين ابراهيم بودربالة، في تعليقه على إقدام محامي في سوسة على قتل سارق هاجم منزله، إن المحامين ليسوا فوق القانون.
وأضاف ابراهيم بودربالة في مداخلة عبر امواج اذاعة شمس اف ام " أنه يعتقد أن ما قام به المحامي عمل مشروع والقانون الجزائي التونسي صريح في ذلك من خلال الفصل 40 موضحا أن المحامي استفاق على صراخ زوجته جراء مداهمة عدد من اللصوص للمنزل فقام باستعمال بندقية صيده المرخصة للدفاع عن عائلته.
واكد عميد المحامين أن اللصوص كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولا علاقة لهم بالمحامي وليست لهم مشاكل معه مشيرا الى تضامن المحامين مع هذا المحامي مرجحا أن يتم في هذه القضية تطبيق الفصل 40 من المجلة الجزائية الذي ينص على عدم وجود جريمة.
وأضاف ابراهيم بودربالة في مداخلة عبر امواج اذاعة شمس اف ام " أنه يعتقد أن ما قام به المحامي عمل مشروع والقانون الجزائي التونسي صريح في ذلك من خلال الفصل 40 موضحا أن المحامي استفاق على صراخ زوجته جراء مداهمة عدد من اللصوص للمنزل فقام باستعمال بندقية صيده المرخصة للدفاع عن عائلته.
واكد عميد المحامين أن اللصوص كانوا يحملون أسلحة بيضاء ولا علاقة لهم بالمحامي وليست لهم مشاكل معه مشيرا الى تضامن المحامين مع هذا المحامي مرجحا أن يتم في هذه القضية تطبيق الفصل 40 من المجلة الجزائية الذي ينص على عدم وجود جريمة.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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