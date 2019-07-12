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سميرة الشواشي : هناك مشاورات بين قلب تونس و عبير موسي و عيش تونسي لتشكيل حكومة دون نهضة

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك قالت القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي بأن الأحزاب الحاكمة قد اقتنعت بعد إستطلاعات الرأي الأخيرة بأن هناك قوة صاعدة تتمثل في حزب قلب تونس و حزب عبير موسي و عيش تونسي بإمكانها تشكيل حكومة بعد الإنتخابات دون حركة النهضة و أضافت الشواشي بأن مشاورات قد وقعت مع هذه التيارات السياسية في نفس الإطار.

الفيديو: الدقيقة 21



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 185638

AlHawa  (Georgia)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 19h 00m |           
كلام تافه من كل النواحي، بداية القرار بيد من سيتحصل على أكثر الأصوات و هو من سيكلف بتكوين إئتلاف حكومي على أغلب الضن لأن حكومة من تشكيل واحد مستحيل! و إن فشل بالمرور بكل الإجراءات الدستورية وقتها يكلف الثاني من ناحية الأصوات! هل تعتقد هته السيدة أن لحزبها هته الميزة؟ لا أعتقد!!!!

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 18h 45m |           
الثلاثي كسب الانتخابات و بدأ يفكر في تشكيل الحكومة
الحمد لله الذي هب تونس عباقرة لا تكبد البلاد مصاريف انتخابات
سعيد و معيط و نقاز الحيط في مزبلة التاريخ

Amor2  (Switzerland)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 18h 14m |           
منامة عتاريس....

SecondReish  (Canada)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 18h 14m |           
احزاب المازري الحداد. تونس عصية عليكم

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 12 Juillet 2019 à 17h 57m |           
القوة الحاسمة للثلاثي الناعم قادمة لغلق ملف النهضة من تونس نهائيا .



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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