سميرة الشواشي : هناك مشاورات بين قلب تونس و عبير موسي و عيش تونسي لتشكيل حكومة دون نهضة

Vendredi 12 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال حضورها في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك قالت القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي بأن الأحزاب الحاكمة قد اقتنعت بعد إستطلاعات الرأي الأخيرة بأن هناك قوة صاعدة تتمثل في حزب قلب تونس و حزب عبير موسي و عيش تونسي بإمكانها تشكيل حكومة بعد الإنتخابات دون حركة النهضة و أضافت الشواشي بأن مشاورات قد وقعت مع هذه التيارات السياسية في نفس الإطار.