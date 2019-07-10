بوغلاب لعادل العلمي : أنت منتحل صفة وآخر واحد ينجّم يحكي باسم ربّي

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - هاجم الثلاثاء 9 جويلية، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب، رئيس حزب تونس الزيتونة عادل العلمي ووجه له تهمة انتحال صفة وأنه عوض الحديث عن برنامج حزبه يدّعي أنه يتحدّث باسم التوانسة المسلمين.
وخاطب بوغلاب العلمي قائلا "أنت جئت هنا بصفتك السياسية وهذا هو الدهاء والمكر في تحويل النقاش السياسي إلى نقاش ديني.
وتابع موجّها كلامه للعلمي "اجراء منع النقاب لا يؤذي المسلمات ولا يؤذي ربي وانت آخر شخص تنجم تحكي باسم ربي".
وخاطب بوغلاب العلمي قائلا "أنت جئت هنا بصفتك السياسية وهذا هو الدهاء والمكر في تحويل النقاش السياسي إلى نقاش ديني.
وتابع موجّها كلامه للعلمي "اجراء منع النقاب لا يؤذي المسلمات ولا يؤذي ربي وانت آخر شخص تنجم تحكي باسم ربي".
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- Hier 17:02 زعيمات تونسيات: ألفة يوسف وعبير موسي ..
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Par:Nouri (Switzerland )
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