Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Wahacheny  

بوغلاب : عماد الدايمي الّي يحارب في الفساد في تونس يستجدي للحصول على سكن اجتماعي في باريس

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - هاجم الاربعاء 3 جويلية، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب النائب عماد الدايمي على خلفية كشفه عن شبهات فساد تتعلّق بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ودافع بوغلاب عن المنظمة الشغيلة وقال " أنا نعرف شكون الّي عطى الأرقام المتعلّقة بديون الاتحاد لعماد الدايمي".

وبعيدا عن هذا الملف كشف بوغلاب عن وثيقة تعود إلى سنة 2015 وتتعلّق بطلب تقدّم به عماد الدايمي للحصول على سكن اجتماعي بباريس.


وذكر بوغلاب تفاصيل الوثيقة التي قال فيها ان أسرته المتكونه من زوجته و3 ابناء ستقيم بباريس لعلاج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بعد خطأ طبي.
وتساءل بوغلاب مستنكرا "هل يليق بنائب شعب ومدير للديوان الرئاسي أن يستجدي للحصول على سكن اجتماعي من بلدية باريس".
وتابع قائلا "التوانسة عندهم الحق كي يحكيو على جزء من الطبقة السياسية الى عايلاتهم لبرّة وكي تصير أي حاجة ما عندوش علاش يخاف ياخو طيارة ويقطّع".
وقد عبّر عديد النشطاء عن تعاطفهم وتضامنهم مع عماد الدايمي قائلين "بوغلاب يظن أنه كشف عن فضيحة تتعلق بالدايمي لكنه في الحقيقة قدّم دليلا على نظافة يديه".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185140

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 13h 57m |           
بأي طريقة بوغلاب يحاول تشتيت جهود مقامة الفساد في الاتحاد العام لخراب تونس



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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