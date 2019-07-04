بوغلاب : عماد الدايمي الّي يحارب في الفساد في تونس يستجدي للحصول على سكن اجتماعي في باريس

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - هاجم الاربعاء 3 جويلية، كرونيكور قناة التاسعة محمد بوغلاب النائب عماد الدايمي على خلفية كشفه عن شبهات فساد تتعلّق بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ودافع بوغلاب عن المنظمة الشغيلة وقال " أنا نعرف شكون الّي عطى الأرقام المتعلّقة بديون الاتحاد لعماد الدايمي".
وبعيدا عن هذا الملف كشف بوغلاب عن وثيقة تعود إلى سنة 2015 وتتعلّق بطلب تقدّم به عماد الدايمي للحصول على سكن اجتماعي بباريس.
وذكر بوغلاب تفاصيل الوثيقة التي قال فيها ان أسرته المتكونه من زوجته و3 ابناء ستقيم بباريس لعلاج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بعد خطأ طبي.
وتساءل بوغلاب مستنكرا "هل يليق بنائب شعب ومدير للديوان الرئاسي أن يستجدي للحصول على سكن اجتماعي من بلدية باريس".
وتابع قائلا "التوانسة عندهم الحق كي يحكيو على جزء من الطبقة السياسية الى عايلاتهم لبرّة وكي تصير أي حاجة ما عندوش علاش يخاف ياخو طيارة ويقطّع".
وقد عبّر عديد النشطاء عن تعاطفهم وتضامنهم مع عماد الدايمي قائلين "بوغلاب يظن أنه كشف عن فضيحة تتعلق بالدايمي لكنه في الحقيقة قدّم دليلا على نظافة يديه".
ودافع بوغلاب عن المنظمة الشغيلة وقال " أنا نعرف شكون الّي عطى الأرقام المتعلّقة بديون الاتحاد لعماد الدايمي".
وبعيدا عن هذا الملف كشف بوغلاب عن وثيقة تعود إلى سنة 2015 وتتعلّق بطلب تقدّم به عماد الدايمي للحصول على سكن اجتماعي بباريس.
وذكر بوغلاب تفاصيل الوثيقة التي قال فيها ان أسرته المتكونه من زوجته و3 ابناء ستقيم بباريس لعلاج ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بعد خطأ طبي.
وتساءل بوغلاب مستنكرا "هل يليق بنائب شعب ومدير للديوان الرئاسي أن يستجدي للحصول على سكن اجتماعي من بلدية باريس".
وتابع قائلا "التوانسة عندهم الحق كي يحكيو على جزء من الطبقة السياسية الى عايلاتهم لبرّة وكي تصير أي حاجة ما عندوش علاش يخاف ياخو طيارة ويقطّع".
وقد عبّر عديد النشطاء عن تعاطفهم وتضامنهم مع عماد الدايمي قائلين "بوغلاب يظن أنه كشف عن فضيحة تتعلق بالدايمي لكنه في الحقيقة قدّم دليلا على نظافة يديه".
1 de 1 commentaires pour l'article 185140
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
- Hier 17:01 الاستقالات تعصف بحزب عبير موسي إ
- Hier 16:55 نعمة من نعم ثورة 17 ديسمبر عشناها في ألمانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
40°
|39°
|% 8
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|39°-30
|37°-24
|38°-26
|40°-28
|40°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 299) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(106 877) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 232) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 618) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 89 455) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 904) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 568) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 403) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 830) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 884) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 757) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 601) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 791) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 740) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 358) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 118) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 605) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 537) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 230) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 722) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:mandhouj (France )
Sur: Visibilité Web: Top des sites tunisiens sur internet (juin 2019)