نور الدين البحيري: تلاقاو عليّ ريحين .. ريح لطفي العماري و مايا القصوري

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- ندد رئيس كتلة النهضة بما اسماه “التقاء ريحين عليه.. ريح اذاعة القرآن الكريم من خلال سعيد الجزيري وريح قناة الحوار التونسي عبر لطفي العماري ومايا القصوري “.وقال نور الدين البحيري في تصريح للشارع المغاربي” لن أجيب الجزيري حول حديثه عن تقصيري في القيام بدوري بولاية بن عروس واقول له اهتم بالإذاعة افضل …ونيته الترشح عن ولاية بن عروس لا تتركه يتجنب الحقيقة ويفتري على الناس واهالي بن عروس يعرفونني ولست في حاجة إلى الجزيري “.وتابع البحيري ” بالنسبة للعماري فقد أدخلني كذبا في اطار كذبة الانقلاب على محمد الناصر ..أدخلني في مؤامرة تافهة كذّبها الواقع … أما بالنسبة لمايا القصوري فقد عادت اليوم إلى لوبانة قديمة- رددها واحد من اعوان السجون المفصولين والذي ارتكب عديد التجاوزات- حول إني قلت إن 100 الف انتحاري”واشار إلى أنه يتمنى الا تكون قناة الحوار قد انخرطت في حملة ضده ومن ورائه حركة النهضة” قائلا” الى حد هذه الساعة انزه القناة عن ذلك واقول لمايا اتحداها ان كانت لها حجة ان تقدمها الى الرأي العام أو ادعو ادارة القناة ونقابة الصحفيين والهايكا وكل النخب السياسية والحقوقية لاتخاذ موقف من هذه المرأة التي تعمدت النيل من كرامتي ومن عائلتي”.