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جوهر بن مبارك : العملاء و المرتزقة أنكشفوا ،الزغرادة قريبا محشورة في الزاوية

Samedi 29 Juin 2019

Samedi 29 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الشخصي فايسبوك كتب أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك "العملاء و المرتزقة أنكشفوا ..الزغرادة قريبا محشورة في الزاوية "

و كان جوهر بن مبارك قد وصف في تدوينة سابقة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي بالزغرادة


و في سياق متصل اتهم بن مبارك خلال حضوره في برنامج "من تونس" الذي بث على القناة الوطنية عقب العمليتين الإرهابيتين التي عرفتهما العاصمة يوم الخميس ،اتهم قوى إقليمية و من بينها الإمارات بالوقوف وراء الإرهاب في تونس لوأد المسار الديمقراطي و إستغلال الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية لإرباك الأوضاع

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184854

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 29 Juin 2019 à 17h 48m |           
فعلا لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الامارات وفرنسا وراء الارهاب في تونس وأن كل تحقيق في الارهاب يجب أن يشمل كل الذين اتصلوا مؤخرا بالامارات واعلامها وافراد مدير حملة ماكرون بتحقيق خاص عن حقيقة تهديداته ان صحت .



Special can 201
    15:30: Mauritanie - Angola (0-0)
    18:00: Cameroun - Ghana
    21:00: Bénin - Guinée-Bissau
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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