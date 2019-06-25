عبير موسي : محمد الغرياني خائن ومصطفى بن جعفر مثير للشفقة

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - رفضت الثلاثاء 25 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التعليق على تصريحات زميلها السابق في التجمّع والقيادي الحالي بحركة تحيا تونس محمد الغرياني بخصوصها والذي اتهمها باللعب على وتر الوطنية.
واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن الغرياني خائن، باع حزبه ليلتحق بحزب الحكومة الذي صوّت على تنقيح قانون انتخابي فيه امكانية يقصي الحزب الدستوري الحر.
وتابعت قائلة "التاريخ سيحاسبه هو والتجمعيون الّي مشاو في الخط" وأضافت "الغرياني أصبح من الماضي وتجاوزته الأحداث لذلك لا أجيب على كلامه".
وفي سياق آخر علّقت عبير موسي على تصريحات الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الذي قال إن عبير موسي كانت في عهد بن علي تفسد اجتماعات المعارضة.
وقالت " أنا أشفق عليه لأنه أول حزب تسبب في كارثة في البلاد وخان الأمانة وحط يدّو مع الخوانجية في المجلس التأسيسي".
واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن الغرياني خائن، باع حزبه ليلتحق بحزب الحكومة الذي صوّت على تنقيح قانون انتخابي فيه امكانية يقصي الحزب الدستوري الحر.
وتابعت قائلة "التاريخ سيحاسبه هو والتجمعيون الّي مشاو في الخط" وأضافت "الغرياني أصبح من الماضي وتجاوزته الأحداث لذلك لا أجيب على كلامه".
وفي سياق آخر علّقت عبير موسي على تصريحات الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الذي قال إن عبير موسي كانت في عهد بن علي تفسد اجتماعات المعارضة.
وقالت " أنا أشفق عليه لأنه أول حزب تسبب في كارثة في البلاد وخان الأمانة وحط يدّو مع الخوانجية في المجلس التأسيسي".
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