Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Msaharni  

عبير موسي : محمد الغرياني خائن ومصطفى بن جعفر مثير للشفقة

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - رفضت الثلاثاء 25 جوان، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التعليق على تصريحات زميلها السابق في التجمّع والقيادي الحالي بحركة تحيا تونس محمد الغرياني بخصوصها والذي اتهمها باللعب على وتر الوطنية.

واعتبرت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو أن الغرياني خائن، باع حزبه ليلتحق بحزب الحكومة الذي صوّت على تنقيح قانون انتخابي فيه امكانية يقصي الحزب الدستوري الحر.
وتابعت قائلة "التاريخ سيحاسبه هو والتجمعيون الّي مشاو في الخط" وأضافت "الغرياني أصبح من الماضي وتجاوزته الأحداث لذلك لا أجيب على كلامه".


وفي سياق آخر علّقت عبير موسي على تصريحات الرئيس السابق للمجلس التأسيسي الذي قال إن عبير موسي كانت في عهد بن علي تفسد اجتماعات المعارضة.
وقالت " أنا أشفق عليه لأنه أول حزب تسبب في كارثة في البلاد وخان الأمانة وحط يدّو مع الخوانجية في المجلس التأسيسي".





  
  
     
  
rtt-8f93dcbc7b811859327925a6128fbb70-2019-06-25 14:32:11






1 de 1 commentaires pour l'article 184593

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 25 Juin 2019 à 15h 23m |           
Sans risque de nous tromper , on pourrait dire que Ghariani est '' un renverseur de veste '' !
Oui, ces gens qui abandonnent leurs chefs - après une période de travail très longue - ne méritent aucun respect , peu importe le comportement de leurs chefs .
Les gens intègres pourraient démissionner en cas d'un chef qui leurs paraît mauvais.



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 25 جوان 2019 | 21 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:00 03:05
33°
 32° % 36 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2333°-2433°-2434°-2537°-24
  • Avoirs en devises
    12984,8

  • (24 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,30344 DT        1$ =2,90000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juin)   178,3 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561473039|184593 1744|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires